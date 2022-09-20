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Саудівська АравіяТуризм

Експерти розповіли, що не можна робити туристам у Саудівській Аравії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Експерти розповіли, що не можна робити туристам у Саудівській Аравії

Саудівська Аравія – не найпоширеніше місце для подорожей у туристів. Проте, якщо ви колись там опинитеся, необхідно знати закони країни, щоб уникнути штрафів чи навіть арешту. Що не можна робити туристам у Саудівській Аравії, розповідаємо у матеріалі “ДІП“.

Пити алкоголь

Купити спиртні напої у магазині чи замовити алкогольний коктейль у ресторані не вийде. Пити в Саудівській Аравії заборонено навіть якщо ви турист. Місцевим належить суворе покарання різками за алкоголь.

Курити у громадських місцях

Це зрозуміліше українським громадянам правило. У країні досить терпимо ставляться до курців, але нещодавно було запроваджено заборону куріння у громадських місцях. Також у Саудівській Аравії заборонено кальян.

Виявляти почуття публічно

Обійматися, цілуватися, триматися за руку не можна, навіть якщо ви чоловік і дружина. Така поведінка у громадських місцях загрожує величезними штрафами.

Носити шорти та відкривати декольте

В останні роки правила щодо зовнішнього вигляду туристів значно пом’якшили. Проте все ще потрібно стежити за тим, у чому виходиш надвір. Іноземним жінкам не можна носити одяг з декольте, що сильно обтягує і напівпрозорий. Руки вище ліктів і ноги вище колін повинні бути прикриті. Штани одягати можна, але поверх краще, щоб була туніка чи сукня. Чоловікам заборонено носити шорти, майки та вузькі джинси.

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