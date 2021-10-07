Хаос і невизначеність: Румунія переживає нову кризу

Румунія знову залишилася без уряду і впала в тяжку політичну кризу прямо на піку четвертої хвилі пандемії. Але на цей раз багато хто бачить провину в цьому президента Клауса Йоханнеса. Що відбувається в Румунії?

Коаліційні інтриги, кадрові перестановки на рівні міністрів і відставки – політичний хаос в Румунії в останні тижні посилився. Це також завершилося у вівторок: уряд націонал-ліберального прем’єр-міністра Флоріна Катсу, який правив лише дев’ять місяців, впала після вотуму недовіри, ініційованого опозиційної Соціал-демократичною партією. Таким чином, Румунія знову залишилася без уряду – на піку четвертої хвилі Covid, яка привела до переповнення лікарень і виникненню майже 15 000 нових випадків інфікування в середньому щодня.

Вотум недовіри був прийнятий більш ніж 90 відсотками голосів присутніх в залі депутатів. Дві інші партії, ультраправий Альянс за об’єднання румунів і Союз зелених лібералів за порятунок Румунії, також закликали до аналогічного голосування.

Політична нестабільність триває роками

Румунія знаходиться в абсурдній політичній ситуації. Після парламентських виборів в грудні минулого року, вперше з 2012 року, в країні було обрано правлячу більшість, яка не конфліктує з президентом країни. Колишній президент Траян Бесеску і нинішній Клаус Йоханнес протягом багатьох років вели війну з соціал-демократами, які спиралися на націоналістичну і антиреформаторське політику. Повноваження, надані румунською конституцією як уряду, так і президенту, протягом десятиліть приводили до політичної блокади. Конституційна реформа так і не була проведена.

З 2012 року в Румунії змінилося 17 прем’єр-міністрів і 13 урядів. У політиці країни, зазначеної провалом реформ і серйозними соціальними проблемами, стабільно одне – нестабільність.

Минулорічні парламентські вибори створили умови для того, щоб це змінити. Націонал-ліберальна партія, близька до президента Йоханнес, зуміла сформувати коаліцію з Зеленим ліберальним союзом за порятунок Румунії і партією угорської меншини, Демократичним союзом угорців в Румунії. Новий кабінет Флоріна Кацу представив амбітну програму реформ, в основному в сфері державного управління та судової системи.

Хто дійсно хоче реформувати Румунію?

Проте, виявилося, що націонал – ліберали і представники угорців не були такі зацікавлені в заходи по боротьбі з корупцією, деполітизації органів державного управління і закриття спеціального блоку для контролю і покарання незалежних прокурорів і суддів, встановлені в 2018 році соціал-демократами.

Напруженість між партнерами по коаліції загострилася в серпні, коли прем’єр-міністр Флорін Кацу звільнив міністра юстиції Союзу порятунку Румунії. І його партія вийшла з правлячої коаліції.

Існує також боротьба за перевагу серед правлячих націонал-лібералів. Наприкінці вересня прем’єр-міністр Катсу був обраний лідером партії, а спікер парламенту Людовик Орбан, який до цього перебував при владі, пригрозив розділити її.

Президент Йоханнес не виправдав очікувань

Висловлюючи вотум недовіри, президент Клаус Йоханнес звинуватив “політиків” в кризі, в якій опинилася Румунія. Замість того щоб вирішити проблеми, викликані пандемією і ціною на паливо, вони завантажили країну в нову політичну невизначеність.