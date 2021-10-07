Хаос и неопределенность: Румыния переживает новый кризис

Румыния вновь осталась без правительства и упала в тяжелый кризис прямо на пике четвертой волны пандемии. Но на этот раз многие видят вину в этом президента Клауса Йоханнеса. Что происходит в Румынии?

Коалиционные интриги, кадровые перестановки на уровне министров и отставки — политический хаос в Румынии в последние недели усилилось. Это также завершилось во вторник: правительство национал-либерального премьер-министра Флорина Катсу, который правил всего девять месяцев, упала после вотума недоверия, инициированного оппозиционной Социал-демократической партией. Таким образом, Румыния вновь осталась без правительства — на пике четвертой волны Covid, которая привела к переполнению больниц и возникновению почти 15 000 новых случаев инфицирования в среднем каждый день.

Вотум недоверия был принят более чем 90 процентами голосов присутствующих в зале депутатов. Две другие партии, ультраправый Альянс за объединение румын и Союз зеленых либералов за спасение Румынии, также призвали к аналогичному голосования.

Политическая нестабильность длится годами

Румыния находится в абсурдной политической ситуации. После парламентских выборов в декабре прошлого года, впервые с 2012 года, в стране был избран правящее большинство, не конфликтует с президентом страны. Бывший президент Траян Бэсеску и нынешний Клаус Йоханнес течение многих лет вели войну с социал-демократами, которые опирались на националистическую и антиреформаторское политику. Полномочия, предоставленные румынской конституции как правительства, так и президенту, в течение десятилетий приводили к политической блокады. Конституционная реформа так и не была проведена.

С 2012 года в Румынии сменилось 17 премьер-министров и 13 правительств. В политике страны, указанной провалом реформ и серьезными социальными проблемами, стабильно одно — нестабильность.

Прошлогодние парламентские выборы создали условия для того, чтобы это изменить. Национал-либеральная партия, близкая к президенту Йоханнес, сумела сформировать коалицию с Зеленым либеральным союзом за спасение Румынии и партией венгерского меньшинства, Демократическим союзом венгров в Румынии. Новый кабинет Флорина Кацу представил амбициозную программу реформ, в основном в сфере государственного управления и судебной системы.

Кто действительно хочет реформировать Румынию?

Однако, оказалось, что национал — либералы и представители венгров не были так заинтересованы в мероприятия по борьбе с коррупцией, деполитизации органов государственного управления и закрытия специального блока для контроля и наказания независимых прокуроров и судей, установленные в 2018 году социал-демократами.

Напряженность между партнерами по коалиции обострилась в августе, когда премьер-министр Флорин Кацу уволил министра юстиции Союза спасения Румынии. И его партия вышла из правящей коалиции.

Существует также борьба за превосходство среди правящих национал-либералов. В конце сентября премьер-министр Катсу был избран лидером партии, а спикер парламента Людовик Орбан, который до этого находился у власти, пригрозил разделить ее.

Президент Йоханнес не оправдал ожиданий

Выражая вотум недоверия, президент Клаус Йоханнес обвинил «политиков» в кризисе, в котором оказалась Румыния. Вместо того чтобы решить проблемы, вызванные пандемией и ценой на топливо, они загрузили страну в новую политическую неопределенность.