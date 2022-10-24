Король Чарльз відкрив гостьовий будинок у Трансільванії на батьківщині Дракули

Король Чарльз, нещодавно коронований британський монарх, запрошує провести відпустку у його будинку у румунській Трансільванії.

Нинішній британський король давно є шанувальником Трансільванії. Він купив особняк у цьому румунському регіоні і перетворив його на гостьовий будинок для гостей. Провести там наступну відпустку може будь-хто.

Королівська родина придбала та відреставрувала саксонський котедж XVIII століття у трансільванському селі Віскрі після першого відвідування регіону у 1998 році. Будинок, офіційно відомий як гостьовий будинок Залана, відкритий для мандрівників, а отримані кошти йдуть до його місцевого благодійного фонду.

«Принц Уельський сподівається, що його гостьовий будинок спонукає більше людей відвідати Трансільванію і, таким чином, сприятиме розвитку цієї землі», — пояснюється на сайті гостьового будинку. “Доходи від гостьового будинку йдуть до Фонду принца Уельського в Румунії”.

Частина приміщень будинку перетворена на навчальний центр, щоб допомогти румунським селам та навчити гостей традиційним ремеслам та сільським навичкам.

Постояльці готелю з порога потрапляють у традиційний місцевий побут завдяки його антикварним меблям та вовняним килимам ручної роботи. Туристи також можуть користуватися зонами загального користування, у тому числі вітальнею та їдальнею, де кухарі готують страви з місцевих продуктів у сімейному стилі.

Адміністрація готелю допоможе гостям познайомитися з околицями – такі заходи проводяться щодня, а їхня вартість включена у вартість проживання за системою «все включено». У програмі прогулянки околицями, вечері на свіжому повітрі, а взимку катання на санях, запряжених кіньми, з глінтвейном.

Мандрівникам пропонується забронювати проживання за тарифом «все включено», який включає вітальний напій та вечерю після прибуття, екскурсії, місцеві вхідні квитки, транспорт та сніданок у день від’їзду. Вартість від 157 до 167 євро з особи за ніч.