Драма в Японии: почему им не нравится жених принцессы Мако

Японцы не любят его, потому что он не соответствует моральным нормам. Но принцесса Мако твердо намерена выйти замуж за своего жениха. И даже оставляет императорский двор. Каково это — быть женщиной при японской императорской династии?

После четырехлетнего ожидания японская принцесса Мако (племянница императора Нарухито) наконец собирается выйти замуж за своего студенческого любимого Кея Комура. Императорский двор объявил, что гражданский брак будет заключен 26 октября. Но большинство японцев совсем не в восторге.

Почему им не нравится Кей Комура?

До 90% жителей страны считают, что жених не соответствует даже средним нравственным стандартам страны, не говоря уже об особо высоких стандартах императорской семьи. Его мать якобы имела неоплаченные долги перед бывшим женихом и незаконно получала вдову пенсию.

Именно из-за этих обвинений императорский двор так долго откладывал свадьбу. О женихе даже говорили как о некоем «демона», который тайно записывал разговоры с принцессой и ее родителями. А несколько дней назад в интернете разразился настоящий взрыв нападок на Кея Комура — за то, что он завязал волосы в хвост.

Все это, очевидно, серьезно травмировало принцессу, которой скоро исполнится 30 лет. В официальном объявлении о ее свадьбе даже говорилось, что она страдает от «сложного посттравматического стрессового расстройства». По словам врача Цуёси Акияма, принцесса чувствовала, что люди, которые распространяют все это о ее женихе, топчут ногами его человеческое достоинство.

Наблюдатели задаются вопросом, не является ли это еще одним случаем, когда СМИ разрушают жизни женщины из императорского двора. Они вспоминают, что когда-то ушла в отставку императрица Мичико, первая женщина без «голубой крови» при дворе, на несколько месяцев потеряла дар речи после того, как СМИ обвинили ее в неподобающем поведении. Ее невестка Масако, что изменила ее на посту императрицы, уже два десятилетия страдает психическим расстройством только потому, что не может произвести на свет наследника престола мужского пола.

Будущие молодожены планируют переехать в Нью-Йорк. Жених Комура недавно сдал экзамен на адвоката в этом городе и теперь работает в юридической фирме на Манхэттене. А принцесса, которая провозглашает себя хорошим знатоком японского искусства, уже получила работу в одном из нью-йоркских музеев. Мако, похоже, хочет сжечь за собой все мосты. Она отказалась принять участие в традиционной церемонии, которая возлагается при выходе из императорского двора. Она также не пожелала получить приданое в размере 1,2 миллиона евро.

Однако не все убеждены, что принцесса действует совершенно бескорыстно. Ведь за все годы сопротивления против своего жениха она так и не отказалась от своего статуса, который обеспечивает ей 70 000 евро в год. Многие японцы считают, что принцесса должна быть благодарна и не выходить замуж против воли народа.

Каково это — быть женщиной при японской императорской династии

Напряжение вокруг брака принцессы становится все более тяжелым бременем для императорского двора. Уже сейчас социальные сети полны обвинений в том, что ее родители не лучшим образом воспитали свою непокорную дочь. Появился даже хэштег «Семья Мако должна быть изгнана из суда». Но если это произойдет, Япония окажется без наследника престола, поскольку отец Мако, 55-летний Фумихито, теперь является официальным наследником своего брата императора Нарухито. Следующим в очереди и единственным наследником императорской линии мужского пола является 15-летний брат Мако — Хисахито. У самого императора есть только одна дочь — Айко.

Таким образом, возникает дискуссия о наследственной империи в Японии. До сих пор трон наследовали только мужчины. Однако если Хисахито в будущем браке не сможет «на свет» наследника мужского пола, корона окажется вакантной. Опросы показывают, что большинство японцев приняли бы женщину в качестве наследника престола. То есть 19-летняя Айко может принять корону от своего отца. Но такая перспектива встречает серьезное сопротивление со стороны консервативных кругов, которые сейчас используют напряженность вокруг принцессы Мако, чтобы настроить людей против женщин в императорской семье.