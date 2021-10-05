Драма в Японії: чому їм не подобається наречений принцеси Мако

Японці не люблять його, тому що він не відповідає моральним нормам. Але принцеса Мако твердо має намір вийти заміж за свого нареченого. І навіть залишає імператорський двір. Яке це – бути жінкою при японської імператорської династії?

Після чотирирічного очікування японська принцеса Мако (племінниця імператора Нарухіто) нарешті збирається вийти заміж за свого студентського коханого Кея Комура. Імператорський двір оголосив, що цивільний шлюб буде укладений 26 жовтня. Але більшість японців зовсім не в захваті.

Чому їм не подобається Кей Комура?

До 90% жителів країни вважають, що наречений не відповідає навіть середнім моральним стандартам країни, не кажучи вже про особливо високих стандартах імператорської сім’ї. Його мати нібито мала неоплачені борги перед колишнім нареченим і незаконно отримувала вдову пенсію.

Саме через цих звинувачень імператорський двір так довго відкладав весілля. Про нареченого навіть говорили як про якогось “демона”, який таємно записував розмови з принцесою і її батьками. А кілька днів тому в інтернеті вибухнув справжній вибух нападок на Кея Комура – через те, що він зав’язав волосся в хвіст.

Все це, очевидно, серйозно травмувало принцесу, якій скоро виповниться 30 років. В офіційному оголошенні про її весіллі навіть говорилося, що вона страждає від “складного посттравматичного стресового розладу”. За словами лікаря Цуєси Акіяма, принцеса відчувала, що люди, які розповсюджують все це про її нареченого, топчуть ногами її людську гідність.

Спостерігачі задаються питанням, чи не є це ще одним випадком, коли ЗМІ руйнують життя жінки з імператорського двору. Вони згадують, що колись пішла у відставку імператриця Мічіко, перша жінка без “блакитної крові” при дворі, на кілька місяців втратила дар мови після того, як ЗМІ звинуватили її в неналежній поведінці. Її невістка Масако, що змінила її на посту імператриці, вже два десятиліття страждає психічним розладом тільки тому, що не може привести на світ спадкоємця престолу чоловічої статі.

Майбутні молодята планують переїхати в Нью-Йорк. Наречений Комура недавно здав іспит на адвоката в цьому місті і тепер працює в юридичній фірмі на Манхеттені. А принцеса, яка проголошує себе добрим знавцем японського мистецтва, вже отримала роботу в одному з нью-йоркських музеїв. Мако, схоже, хоче спалити за собою всі мости. Вона відмовилася взяти участь у традиційній церемонії, яка покладається при виході з імператорського двору. Вона також не побажала отримати придане в розмірі 1,2 мільйона євро.

Однак не всі переконані, що принцеса діє абсолютно безкорисливо. Адже за всі роки опору проти свого нареченого вона так і не відмовилася від свого статусу, який забезпечує їй 70 000 євро в рік. Багато японців вважають, що принцеса повинна бути вдячна і не виходити заміж проти волі народу.

Яке це – бути жінкою при японській імператорській династії

Напруга навколо шлюбу принцеси стає все більш важким тягарем для імператорського двору. Уже зараз соціальні мережі сповнені звинувачень в тому, що її батьки не кращим чином виховали свою непокірну дочку. З’явився навіть хештег “Сім’я Мако повинна бути вигнана з суду”. Але якщо це станеться, Японія виявиться без спадкоємця престолу, оскільки батько Мако, 55-річний Фуміхіто, тепер є офіційним спадкоємцем свого брата імператора Нарухіто. Наступним в черзі і єдиним спадкоємцем імператорської лінії чоловічої статі є 15-річний брат Мако – Хісахіто. У самого імператора є тільки одна дочка – Айко.

Таким чином, виникає дискусія про спадкової імперії в Японії. До сих пір трон успадковували тільки чоловіки. Однак якщо Хісахіто в майбутньому шлюбі не зможе “привести на світ” спадкоємця чоловічої статі, корона виявиться вакантною. Опитування показують, що більшість японців взяли б жінку в якості спадкоємця престолу. Тобто 19-річна Айко може прийняти корону від свого батька. Але така перспектива зустрічає серйозний опір з боку консервативних кіл, які зараз використовують напруженість навколо принцеси Мако, щоб налаштувати людей проти жінок в імператорській родині.