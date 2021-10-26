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Туризм

Раскрыта схема массового обмана туристов на популярном курорте

Глеб Парфененко
Розкрито схему масового обману туристів на популярному курорті

Очередные жалобы на крымское общественное питание опубликовали туристы на канале Яндекс.Дзен. В этот раз пострадавших «обобрали» на популярном крымском курорте – в Евпатории, а «героем дня» стал шашлык. Причем этот обман носит, очевидно, массовый характер. Как пояснил турист, место находится «в Евпатории на улочке, где обычно ходят туристы», и «расположены длинные ряды торговли, столовых и кафе». Туристы по их словам, «попали, видимо, в час пик и с трудом нашли городок, где были умеренные цены, шашлык и приличная обстановка».

К сожалению, цены оказались «умеренными» только по меню. Дальше турист рассказывает печальные подробности. «Нас предупредили, что шашлыка будет 700 – 800 грамм. Дело в том, что они готовят его целыми шампурами. Один заказ – один шампур. Такие правила. Ну ладно. Цена приемлема – 130 г. за 100 г шашлыка из свинины. Надо сказать, что для Евпатории это хорошая цена на шашлык. Через минут 30 нам принесли заказ», — сообщает турист и иллюстрирует это тарелкой, на которой расположены всего несколько кусочков шашлыка.

«Мы переглянулись и подумали, что это какой-то, наверное, очень маленький шампур. Счет нам принесли, когда все уже было съедено (и это естественно). Там числилась сумма 1825 рублей. И вес шашлыка в 800 грамм (на 1040 рублей)», – жалуется турист и пересказывает в лицах следующий диалог:

– Чтооо? Здесь какая ошибка. Ведь на нашей тарелке лежало шесть крошечных кусочков мяса.

Спрашиваю администратора:

– Как так? Почему шашлыка не 800 граммов? (а сам чувствую себя дураком, потому что доказательства уже все съедены).

Ответ крымчанки заставил нас очуметь надолго.

– Пойдемте, я вам покажу… Смотрите, мы жарим шашлык целыми шампурами. Один такой шампур весит 700-800 г.

– То есть вы пишете за счет 800 грамм СЫРОГО мяса? И в меню у вас стоит цена за сырое мясо?

— Ну да…

В результате пострадавший турист даже провел эксперимент, пожарив у себя в отеле в зоне барбекю 800 грамм мяса и представив «фотодоказательства», как должна выглядеть в этом случае тарелка, а также сколько весят «примерно таких же 6-ти кусочков, как у кафе». Оказалось, 248 грамм!

«Сколько шашлыка было на шампуре в том кафе, нам уже не узнать некогда. Полагаю, что 1040 рублей мы отдали примерно за 300 граммов готового блюда. Сообразительность руководства кафе удивляет. Это нужно до такого додуматься!», — заявляет пострадавший. Он также заявляет «мы намотаем на ус и отправимся дальше, в дальнейшем обходя это заведение стороной».

В комментариях туристу, кроме традиционного мнения, что «в Крыму везде да», и логического вопроса – почему вместо записи в блог спорить с администрацией не пошли сразу, также издали несколько рекомендаций. Например, что лучшей рекламой кафе являются очереди и количество людей, которые с центральных улиц в любом случае лучше идти, а также изучать предварительно отзывы в сети.

Источник: Турпром

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