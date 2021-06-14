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Италия планирует превратить бывшую тюрьму в будущее туристическое направление

Италия надеется создать свою собственную версию Алькатраса, знаменитой калифорнийской тюрьмы, которая с тех пор стала туристическим центром у побережья Сан-Франциско.

Итальянский Санто-Стефано расположен в заповедном морском парке между Римом и Неаполем. В наше время крошечный вулканический остров доступен только авантюрным аквалангистам и тем, кто работает на рыбачьих лодках, но когда он был тюрьмой, куда в качестве наказания отправляли людей, в том числе тех, кого фашистское правительство считало врагами государства в 1930-х и 1940-х годах.

Тюрьма была закрыта в 1965 году, а имущество было заброшено, но итальянское правительство надеется, что модернизация в 86 млн. долларов превратит его в яркое туристическое направление в стиле Алькатрас, сообщает CNN.

«Нет света, нет проточной воды. Доступ затруднен», — сказала CNN Сильвия Коста, итальянский чиновник, курирующий проектом реконструкции. На острове нет причала, что делает его недоступным даже на каноэ.

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Преобразование Санто-Стефано включает создание музея под открытым небом, который расскажет историю тюрьмы и людей, в которых она находилась, в том числе Сандро Пертини, который в 1978 году стал президентом Италии, и Альтьеро Спинелли, который считается одним из отцов-основателей Европейского Союза.

Это история, которую организаторы планируют включить не только как памятное событие. Это будет центр для мировых ученых, объединившихся по ключевым вопросам, таким как экологическая политика, права человека, свобода слова, европейское гражданство и средиземноморский диалог», — сказал Коста CNN.

А к 2025 году пекарня Санто-Стефано, где заключенные когда пекли хлеб, станет прекрасным садом на террасе для вечерних коктейлей с видом на Везувий и остров Искья в ясный вечер.

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