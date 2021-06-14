Італія планує перетворити колишню в’язницю в майбутній туристичний напрямок

Італія сподівається створити свою власну версію Алькатраса, знаменитої каліфорнійської в’язниці, яка з тих пір стала туристичним центром біля узбережжя Сан-Франциско.

Італійський Санто-Стефано розташований у заповідному морському парку між Римом та Неаполем. У наш час крихітний вулканічний острів доступний лише авантюрним аквалангістам і тим, хто працює на рибальських човнах, але колись він був в’язницею, куди в якості покарання відправляли людей, в тому числі тих, кого фашистське уряд вважав ворогами держави в 1930-х і 1940-х роках.

В’язниця була закрита в 1965 році, а майно було покинуто, але італійський уряд сподівається, що модернізація в 86 мільйонів доларів перетворить його на яскравий туристичний напрямок у стилі Алькатрас, повідомляє CNN.

«Немає світла, немає проточної води. Доступ ускладнений», – сказала CNN Сільвія Коста, італійський чиновник, який курирує проектом реконструкції. На острові немає причалу, що робить його недоступним навіть на каное.

Перетворення Санто-Стефано включає створення музею під відкритим небом, який розповість історію в’язниці і людей, в яких вона розміщувалася, в тому числі Сандро Пертін, який в 1978 році став президентом Італії, і Альтьеро Спінеллі, який вважається одним з батьків-засновників Європейського Союзу .

Це історія, яку організатори планують включити не тільки як пам’ятна подія. Це буде центр для світових вчених, які об’єдналися з ключових питань, таким як екологічна політика, права людини, свобода слова, європейське громадянство і середземноморський діалог», – сказав Коста CNN.

А до 2025 року пекарня Санто-Стефано, де ув’язнені колись пекли хліб, стане прекрасним садом на терасі для вечірніх коктейлів з видом на Везувій і острів Искья в ясний вечір.