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Испания открывает границы для всех вакцинированных путешественников

7 июня Испания открывает свои границы для вакцинированных путешественников со всего мира в надежде, что наплыв посетителей оживит ее важный туристический сектор, который пострадал от пандемии коронавируса.

«Испания — безопасное направление», — настаивает министр здравоохранения Каролина Дариас, добавив, что страна «находится в процессе восстановления своего глобального лидерства в сфере туризма».

Невакцинированные европейцы, которые в настоящее время могут въезжать в Испанию с отрицательным результатом ПЦР в течение 72 часов, с понедельника смогут вместо этого пройти дешевле тест на антиген.

Великобритания, огромный туристический рынок для страны, еще не изъяла Испанию из списка стран, находящихся в группе риска, то есть британским путешественникам придется пойти в карантин по возвращении домой, а также заплатить за дорогие тесты на COVID-19.

Британцы обычно составляют самый большой контингент туристов в Испанию — в 2019 году более одной пятой из 83500000 прибывших в Испанию были из Великобритании.

Однако, представители туристического сектора все еще надеются на рост числа посетителей летом.

Хосе Луис Прието, президент союза туристических агентов Испании (Unav), надеется на «поразительно выздоровления», начиная с 7 июня.

По его словам, за последние несколько недель туроператоры в Великобритании, Франции и Германии — трех основных рынках Испании — получали большое количество запросов.

По всей стране, от Коста-дель-Соль на Канарские острова, гостиницы и рестораны снова открываются после нескольких месяцев закрытия, а авиакомпании возобновили маршруты, упали в разгар пандемии.

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Только в понедельник утром аэропорт Малаги ожидал около 20 различных рейсов из таких мест Европы, как Берлин, Лилль, Франкфурт и Лондон.

Испания также вновь начнет решать круизные лодки в свои порты с понедельника.

Однако решение Великобритании покинуть Испанию в своем желтом списке «разочаровало», сказал министр здравоохранения.

Испания приняла ряд мер, чтобы заманить британских туристов к своим берегам, например, разрешить им въезд без прохождения теста ПЦР с конца мая.

В пятницу министр туризма Испании заявила, что ей непонятна отказ британского правительства разрешить определенные районы Испании, где число случаев COVID-19 низкое, например Канарские острова, в зеленый список.

На фоне неопределенности большой туристический оператор TUI отменил все свои рейсы в Испанию до 13 июня.

Лондон не будет пересматривать свое решение еще три недели — драгоценное время для тех, кто работает в гостиничном секторе, надеясь возместить часть потерь 2020 года, когда количество посетителей упало на 77 процентов по сравнению с годом ранее.

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Сильно зависима от своей туристической индустрии, Испания была одной из западных стран, наиболее пострадавших от пандемии, где в 2020 году ВВП упал на 10,8 процента.

Правительство Испании поставил целью привлечь до конца года 45000000 путешественников.
Но до конца апреля, согласно официальной статистике, страну посетило всего 1,8 миллиона человек.

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