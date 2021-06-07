Іспанія відкриває кордони для всіх вакцинованих мандрівників

7 червня Іспанія відкриває свої кордони для вакцинованих мандрівників з усього світу в надії, що наплив відвідувачів пожвавить її важливий туристичний сектор, який постраждав від пандемії коронавируса.

«Іспанія – безпечний напрям», – наполягає міністр охорони здоров’я Кароліна Даріас, додавши, що країна «перебуває в процесі відновлення свого глобального лідерства в сфері туризму».

Невакцинованих європейці, які в даний час можуть в’їжджати в Іспанію з негативним результатом ПЛР протягом 72 годин, з понеділка зможуть замість цього пройти дешевший тест на антиген.

Великобританія, величезний туристичний ринок для країни, ще не вилучила Іспанію зі списку країн, що перебувають у групі ризику, тобто британським мандрівникам доведеться поставити карантин після повернення додому, а також заплатити за дорогі тести на COVID-19.

Британці зазвичай складають найбільший контингент туристів в Іспанію – в 2019 році більше однієї п’ятої з 83,5 мільйонів прибулих в Іспанію були з Великобританії.

Проте, представники туристичного сектора все ще сподіваються на зростання числа відвідувачів влітку.

Хосе Луїс Прієто, президент союзу туристичних агентів Іспанії (Unav), сподівається на «вражаюче одужання», починаючи з 7 червня.

За його словами, за останні кілька тижнів туроператори в Великобританії, Франції і Німеччини – трьох основних ринках Іспанії – отримували велику кількість запитів.

По всій країні, від Коста-дель-Соль до Канарських островів, готелі і ресторани знову відкриваються після декількох місяців закриття, а авіакомпанії відновили маршрути, що впали в розпал пандемії.

Тільки в понеділок вранці аеропорт Малаги очікував близько 20 різних рейсів з таких місць Європи, як Берлін, Лілль, Франкфурт і Лондон.

Іспанія також знову почне вирішувати круїзні човни в свої порти з понеділка.

Однак рішення Великобританії залишити Іспанію в своєму жовтому списку «розчарувало», сказав міністр охорони здоров’я.

Іспанія прийняла ряд заходів, щоб заманити британських туристів до своїх берегів, наприклад, дозволити їм в’їзд без проходження тесту ПЛР з кінця травня.

У п’ятницю міністр туризму Іспанії заявила, що їй незрозуміла відмова британського уряду дозволити певні райони Іспанії, де число випадків COVID-19 низьке, наприклад Канарські острови, в зелений список.

На тлі невизначеності великий туристичний оператор TUI скасував всі свої рейси в Іспанію до 13 червня.

Лондон не буде переглядати своє рішення ще три тижні – дорогоцінний час для тих, хто працює в готельному секторі, сподіваючись відшкодувати частину втрат 2020 року, коли кількість відвідувачів впало на 77 відсотків у порівнянні з роком раніше.

Сильно залежна від своєї туристичної індустрії, Іспанія була однією із західних країн, які найбільше постраждали від пандемії, де в 2020 році ВВП впав на 10,8 відсотка.

Уряд Іспанії поставив за мету привернути до кінця року 45 мільйонів мандрівників.

Але до кінця квітня, згідно з офіційною статистикою, країну відвідало всього 1,8 мільйона чоловік.