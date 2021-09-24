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Палата представителей США ужесточила санкции в отношении газопровода «Северный поток 2»

Евгений Подольский
Shutterstock.com

Палата представителей США приняла Новый закон о оборонном бюджете (NDAA), который включает: ужесточение санкций в отношении газопровода «Северный поток 2». «Мы надеемся, что это помешает работе газопровода», — заявила конгрессмен Марси Каптур.

— Этот закон имеет решающее значение для предотвращения запуска газопровода Nord Stream 2 и усиления российской агрессии в Центральной и Восточной Европе, — считает демократ Каптур, соавтор поправки к NS2. — Надеемся, что санкции, включенные в NDAA, будут приняты и вступят в силу, — добавила она.

Политик польского происхождения вместе с ведущим республиканцем Майклом Маккаулом был соавтором закона. Поправка направлена ​​на то, чтобы помешать президенту США Джо Байдену сделать то, что он сделал в мае, когда он отказался от санкций, введенных Госдепартаментом в отношении Nord Stream 2 AG и его президента Германии, и в то же время близкого друга президента России Владимира Путина. , Маттиас Варниг. Тогдашние санкции также были связаны с оборонным бюджетом, но у них был шлюз, который позволял президенту отказаться от применения ограничений из-за важных национальных интересов. В случае с майским решением Байден решил, что этот интерес состоит в том, чтобы избежать спора с Германией.

Однако не совсем ясно, какие последствия может иметь текущая поправка — если она вступит в силу. Законопроект еще должен быть принят Сенатом США, прежде чем он может быть подписан президентом. По словам источника ППА в Сенате, законопроект о бюджете вместе с поправкой должен найти поддержку в Сенате. — У нас до сих пор существует межпартийная оппозиция «Северному потоку». Но вопрос в том, сможет ли какой-либо акт Конгресса остановить этот проект, добавил собеседник.

«Обеспечение трансатлантической безопасности перед лицом растущего враждебного влияния со стороны России является одним из важнейших межпартийных приоритетов», — сказал Каптур.

Оборонный бюджет США на следующий год по версии, принятой Палатой представителей, составляет 768 миллиардов долларов. Проект обязывает Пентагон, в том числе проверить нынешние силы США в Европе с точки зрения сопротивления российской агрессии. Он также планирует потратить 300 миллионов долларов на военную помощь Украине. Кроме того, закон предусматривает увеличение расходов на кибербезопасность, инициативы, связанные с развитием искусственного интеллекта, а также создание в Пентагоне специального управления по борьбе с экстремизмом в рядах военных.

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