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ПолітикаСША

Палата представників США посилила санкції щодо газопроводу «Північний потік 2»

Євгеній Подольський
Shutterstock.com

Палата представників США прийняла Новий закон про оборонний бюджет (NDAA), який включає: посилення санкцій відносно газопроводу «Північний потік 2». «Ми сподіваємося, що це завадить роботі газопроводу», – заявила конгресмен Марсі Каптур.

– Цей закон має вирішальне значення для запобігання запуску газопроводу Nord Stream 2 і посилення російської агресії в Центральній і Східній Європі, – вважає демократ Каптур, співавтор поправки до NS2. – Сподіваємося, що санкції, включені в NDAA, будуть прийняті і набудуть чинності, – додала вона.

Політик польського походження разом з ведучим республіканцем Майклом Маккаулом був співавтором закону. Поправка спрямована на те, щоб перешкодити президенту США Джо Байдену зробити те, що він зробив в травні, коли він відмовився від санкцій, введених Держдепартаментом щодо Nord Stream 2. Тодішні санкції також були пов’язані з оборонним бюджетом, але у них був шлюз, який дозволяв президенту відмовитися від застосування обмежень через важливих національних інтересів. У випадку з травневим рішенням Байден вирішив, що цей інтерес полягає в тому, щоб уникнути суперечки з Німеччиною.

Однак не зовсім зрозуміло, які наслідки може мати поточна поправка – якщо вона вступить в силу. Законопроект ще має бути ухвалений Сенатом США, перш ніж він може бути підписаний президентом. За словами джерела ППА в Сенаті, законопроект про бюджет разом з поправкою повинен знайти підтримку в Сенаті. – У нас до цих пір існує міжпартійна опозиція «Північному потоку». Але питання в тому, чи зможе будь-який акт Конгресу зупинити цей проект, додав співрозмовник.

«Забезпечення трансатлантичної безпеки перед обличчям зростаючого ворожого впливу з боку Росії є одним з найважливіших міжпартійних пріоритетів», – сказав Каптур.

Оборонний бюджет США на наступний рік за версією, прийнятою Палатою представників, складає 768 мільярдів доларів. Проект зобов’язує Пентагон, в тому числі перевірити нинішні сили США в Європі з точки зору опору російської агресії. Він також планує витратити 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Крім того, закон передбачає збільшення витрат на кібербезпека, ініціативи, пов’язані з розвитком штучного інтелекту, а також створення в Пентагоні спеціального управління по боротьбі з екстремізмом в рядах військових.

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