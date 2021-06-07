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Бесплатные прививки для иностранцев увеличили приток туристов в США

Некоторые штаты США предлагают вакцинацию иностранцам. Это приводит к значительному увеличению числа бронирований международных рейсов, в основном из Латинской Америки.

В США некоторые штаты предлагают бесплатные прививки от COVID-19 — в том числе и для туристов. К ним относятся Аризона, Флорида, Луизиана и Техас. Мэр Нью-Йорка даже хочет создать мобильные центры вакцинации в таких достопримечательностях, как Центральный парк или Эмпайр-стейт-билдинг, чтобы вакцинировать туристов. Главная идея — развитие сферы туризма, которая пострадала пожалуй больше остальных за последний год.

Очевидно, это дает желаемые плоды. По данным аналитической компании Forward Keys, бесплатные прививки вызвали бум бронирований из-за границ США. Например, количество международных бронирований во Флориду выросло с 44 до 67 процентов от уровня 2019 года за 14 дней после объявления о вакцинации иностранцев, а количество рейсов в Техас увеличилось с 58 до 91 процента.

Этот рост в основном связан с путешественниками из Латинской Америки, где прививки не всегда широко доступны. Например, количество бронирований билетов из Перу в Техас выросло до 684 процентов от докризисного уровня. Для Коста-Рики это 338 процентов, а для Мексики — 317 процентов.

«В прошлом месяце мы наблюдали, как такие страны, как Греция и Исландия, которые открылись для вакцинированных посетителей, получили гораздо больше бронирований, чем другие направления. В этом месяце мы наблюдаем бурный рост вакцинного туризма», — прокомментировали в Forward Keys. Это показывает, насколько тесно вакцинация связана с возрождением туризма.

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Бесплатные вакцины в нескольких городах США также стали причиной того, что 300 770 мексиканцев путешествовали в США самолетом в апреле, что на 35,7% больше, чем в марте, по данным Управления международной торговли (ITA). Число путешественников в апреле 2021 года беспрецедентно, и это также было связано с закрытием сухопутных границ США с Мексикой.

В марте большое количество посетителей было зарегистрировано в основном в Техасе, Калифорнии, Флориде и Аризоне, когда из Мексики прибыло 221 610 путешественников, что на 124,1% больше, чем в феврале (на 4,8% меньше, чем в январе) .

Среди различных туристических пакетов, которые предлагаются в Мексике, есть один в Нью-Йорк под слоганом: «Путешествуйте и получите вакцину от COVID». Цены начинаются от 469 долларов США на человека, и пакеты включают перелет туда и обратно, 3 ночи проживания и помощь при записи на вакцинацию.

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Другой пакет предназначен для Лас-Вегаса и так же предлагается одним мексиканским туроператором в социальных сетях. Цены начинаются от 548 долларов США, включая налоги, что обещает веселую поездку и прививки. Пакет включает в себя 3 ночи проживания в отеле, перелет, ручную кладь, зарегистрированный багаж и запись на вакцинацию Moderna или Pfizer.

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