Безкоштовні щеплення для іноземців збільшили приплив туристів в США

Деякі штати США пропонують вакцинацію іноземцям. Це призводить до значного збільшення числа замовлень міжнародних рейсів, в основному з Латинської Америки.

У США деякі штати пропонують безкоштовні щеплення від COVID-19 – в тому числі і для туристів. До них відносяться Арізона, Флорида, Луїзіана і Техас. Мер Нью-Йорка навіть хоче створити мобільні центри вакцинації в таких пам’ятках, як Центральний парк або Емпайр-стейт-білдінг, щоб вакцинувати туристів. Головна ідея – розвиток сфери туризму, яка постраждала мабуть більше за інших за останній рік.

Очевидно, це дає бажані плоди. За даними аналітичної компанії Forward Keys, безкоштовні щеплення викликали бум бронювань через кордонів США. Наприклад, кількість міжнародних бронювань до Флориди зросла з 44 до 67 відсотків від рівня 2019 роки за 14 днів після оголошення про вакцинацію іноземців, а кількість рейсів в Техас збільшилася з 58 до 91 відсотка.

Це зростання в основному пов’язаний з мандрівниками з Латинської Америки, де щеплення не завжди широко доступні. Наприклад, кількість бронювань квитків з Перу в Техас зросла до 684 відсотків від докризового рівня. Для Коста-Ріки це 338 відсотків, а для Мексики – 317 відсотків.

«Минулого місяця ми спостерігали, як такі країни, як Греція та Ісландія, які відкрилися для вакцинованих відвідувачів, отримали набагато більше замовлень, ніж інші напрямки. У цьому місяці ми спостерігаємо бурхливе зростання вакцинного туризму», – прокоментували в Forward Keys. Це показує, наскільки тісно вакцинація пов’язана з відродженням туризму.

Безкоштовні вакцини в декількох містах США також стали причиною того, що 300 770 мексиканців подорожували в США літаком в квітні, що на 35,7% більше, ніж в березні, за даними Управління міжнародної торгівлі (ITA). Число мандрівників в квітні 2021 року безпрецедентно, і це також було пов’язано з закриттям сухопутних кордонів США з Мексикою.

У березні велику кількість відвідувачів було зареєстровано в основному в Техасі, Каліфорнії, Флориді та Арізоні, коли з Мексики прибуло 221 610 мандрівників, що на 124,1% більше, ніж в лютому (на 4,8% менше, ніж в січні).

Серед різних туристичних пакетів, які пропонуються в Мексиці, є один в Нью-Йорк під слоганом: «Подорожуйте і отримаєте вакцину від COVID». Ціни починаються від 469 доларів США на людину, і пакети включають переліт туди і назад, 3 ночі проживання і допомогу при записі на вакцинацію.

Інший пакет призначений для Лас-Вегаса і так же пропонується одним мексиканським туроператором в соціальних мережах. Ціни починаються від 548 доларів США, включаючи податки, що обіцяє веселу поїздку і щеплення. Пакет включає в себе 3 ночі проживання в готелі, переліт, ручну поклажу, зареєстрований багаж і запис на вакцинацію Moderna або Pfizer.