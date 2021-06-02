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Зачистка перед выборами? Российские власти усиливают давление на оппонентов

Российские власти усиливают давление на оппонентов перед парламентскими выборами в сентябре. Так считает один из ведущих критиков Кремля Михаил Ходорковский. Бывший глава компании ЮКОС провел 10 лет в тюрьме по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Многие считают, что он подвергся преследованиям по политическим мотивам, так как финансировал оппозиционные партии. По словам Ходорковского, последние действия против активистов оппозиции, а именно участившиеся задержания и аресты, показали, что власти обеспокоены падением популярности их партии Единая Россия.

Михаил Ходорковский, оппозиционный политик: «Власть, естественно, боится тех потенциальных протестов, которые могут возникнуть, если людей надурить уже слишком очевидно. Поэтому они пытаются санировать политическое пространство до выборов».

Первого июня с обысками пришли к оппозиционному политику и бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову. Он был задержан по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Обыски также прошли у родственников Гудкова и его соратников.

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Тридцать первого мая полиция задержала оппозиционера Андрея Пивоварова, бывшего исполнительного директора «Открытой России», которая на прошлой неделе объявила о прекращении деятельности . Против Пивоварова завели уголовное дело по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации.

На прошлой неделе Госдума, где большинство депутатов — единороссы, приняла закон о запрете избираться руководителям организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими. Законопроект внесла группа депутатов от «Единой России». Оппозиция назвала документ — законом против Алексея Навального, основателя Фонда борьбы с коррупцией, организацией признанной иноагентом, которая к тому же может попасть в список экстремистских.

«Единая Россия» остается главной политической силой в стране, хотя популярность партии снизилась. Четыре года назад среднегодовой рейтинг «Единой России» составлял более 50%, сейчас этот показатель немногим превышает 30%.

Источник: euronews.com

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