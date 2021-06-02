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Зачистка перед виборами? Російська влада посилює тиск на опонентів

Російська влада посилює тиск на опонентів перед парламентськими виборами у вересні. Так вважає один з провідних критиків Кремля Михайло Ходорковський. Колишній глава компанії ЮКОС провів 10 років у в’язниці за звинуваченням в ухиленні від сплати податків. Багато хто вважає, що він зазнав переслідувань з політичних мотивів, так як фінансував опозиційні партії. За словами Ходорковського, останні дії проти активістів опозиції, а саме почастішали затримання і арешти, показали, що влада стурбована падінням популярності їх партії Єдина Росія.

Михайло Ходорковський, опозиційний політик: “Влада, природно, боїться тих потенційних протестів, які можуть виникнути, якщо людей надурити вже занадто очевидно. Тому вони намагаються санувати політичний простір до виборів”.

Першого червня з обшуками прийшли до опозиційного політика і колишнього депутату Держдуми Дмитра Гудкова. Він був затриманий у справі про несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення в 2015-2017 роках. Обшуки також пройшли у родичів Гудкова і його соратників.

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31 травня поліція затримала опозиціонера Андрія Пивоварова, колишнього виконавчого директора “Відкритої Росії”, яка минулого тижня оголосила про припинення діяльності. Проти Пивоварова завели кримінальну справу за статтею про здійснення діяльності небажаної організації.

Минулого тижня Держдума, де більшість депутатів – єдинороси, прийняла закон про заборону обиратися керівникам організацій, визнаних судом екстремістськими або терористичними. Законопроект внесла група депутатів від “Єдиної Росії”. Опозиція назвала документ – законом проти Олексія Навального, засновника Фонду боротьби з корупцією, організацією визнаною іноагентом, яка до того ж може потрапити в список екстремістських.

“Єдина Росія” залишається головною політичною силою в країні, хоча популярність партії знизилася. Чотири роки тому середньорічний рейтинг “Єдиної Росії” становив понад 50%, зараз цей показник трохи перевищує 30%.

Джерело: euronews.com

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