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Ученые обнаружили в мерзлом грунте 24000-летние организмы

В понедельник российские ученые заявили, что они обнаружили микроскопических червеобразный существ, которые выжили как минимум 24000 лет в замерзшем слое почвы в Сибири.

Исследователи Пущинского Научного Центра Биологических Исследований обнаружили бделлоидних коловраток, которые являются исключительно самками, в образце вечной мерзлоты, собранной в этом регионе.

Изучив многоклеточных беспозвоночных, они обнаружили, что они все еще способны к размножению и имеют полноценные мае тракты.

Коловратки Bdelloid устойчивы к радиации и способны противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды.

Стас Малавин из исследовательской группы сказал, что это исследование является убедительным доказательством того, что многоклеточные животные могут жить десятки тысяч лет в состоянии криптобиоза, при котором они почти останавливают свой метаболизм в местах, где трудно поддерживать жизнедеятельность, например, в экстремальных условиях. горячая или холодная и токсичная среда.

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Ранее ученые обнаружили некоторые виды простых червей и растений в образцах замороженной почвы и сообщили, что они могут оставаться живыми в замороженном состоянии.

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