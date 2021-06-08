Вчені виявили в мерзлому грунті 24000-річні організми

У понеділок російські вчені заявили, що вони виявили мікроскопічних червоподібний істот, які вижили як мінімум 24000 років в замерзлому шарі грунту в Сибіру.

Дослідники Пущинского Наукового Центру Біологічних Досліджень виявили бделлоідних коловерток, які є виключно самками, в зразку вічної мерзлоти, зібраної в цьому регіоні.

Вивчивши багатоклітинних безхребетних, вони виявили, що вони все ще здатні до розмноження і мають повноцінні травні тракти.

Коловертки Bdelloid стійкі до радіації і здатні протистояти несприятливим умовам навколишнього середовища.

Стас Малавін з дослідницької групи сказав, що це дослідження є переконливим доказом того, що багатоклітинні тварини можуть жити десятки тисяч років в стані криптобиоза, при якому вони майже зупиняють свій метаболізм в місцях, де важко підтримувати життєдіяльність, наприклад, в екстремальних умовах. гаряча або холодна і токсичне середовище.

Раніше вчені виявили деякі види простих черв’яків і рослин в зразках замороженої грунту і повідомили, що вони можуть залишатися живими в замороженому стані.