Первая императорская свадьба князя Романова в России более чем за столетие (фото, видео)

Наследник последнего российского императора, казненного вместе со своей семьей большевиками в 1918 году, обвенчался сегодня в Санкт-Петербурге в присутствии нескольких коронованных особ, сообщает Agence France-Presse.

Великий князь Георгий Михайлович Романов женился на своей итальянской невесте Ребекке Бетарини в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, в самом сердце бывшей императорской столицы России в сложной религиозной церемонии в присутствии многочисленных иностранных гостей. На мероприятие были приглашены 1500 человек, в том числе испанская королева-мать София, Симеон Саксен-Кобург-Гота и его жена Маргарита, а также другие представители европейских королевских семей.

Георгий Михайлович Романов родился в Мадриде, Испания. Он сын великой княгини Марии Владимировны, которая провозгласила себя наследницей российского императорского престола, и ее мужа, великого князя России Михаила Павловича.

The wedding of HIH Grand Duke George Mikhailovich of Russia and HSH Princess Victoria Romanovna Romanoff (born Rebecca Bettarini) at Saint Isaac’s Cathedral in Saint Petersburg, Russia. This is the first imperial wedding in Russia since the fall of the monarchy in 1917. pic.twitter.com/4722ESufUw — RoyalArjan (@RoyalArjan) October 1, 2021

Он прожил во Франции и Испании большую часть своей жизни. Его прадед, великий князь Кирилл Владимирович, двоюродный брат Николая II, сумел избежать большевистского насилия во время революции 1917 года в Финляндии. Позже он и его семья переехали в Западную Европу.

Георгий Романов впервые посетил Россию в 1992 году. Три года он живет в Москве, где принимает участие в ряде благотворительных проектов.

Великий князь встретил свою невесту Ребекку Бетарини в Брюсселе, где они работали в европейских учреждениях. Приняв русскую православную веру, 39-летняя Бетарини, дочь дипломата, сменила имя на Викторию Романовну.

Eurohistory: The Imperial Wedding in Saint Petersburg The first imperial wedding in Russia in over a century saw Grand Duke George Mikhailovich marry Princess Victoria Romanovna Romanoff at Saint Isaac’s Cathedral in Saint Petersburg!https://t.co/SbyzFXfzJz pic.twitter.com/M1OU56nDPd — Seth B. Leonard (@sethbleonard) October 1, 2021

В интервью российскому сайту «Фонтанка», опубликованном в среду, Георгий Романов сказал, что женился в Санкт-Петербурге «по многим причинам». По его словам, этот город — «история России, история династии Романовых».

Династия Романовых правила Россией на протяжении 300 лет, прежде чем Николай II отрекся от престола в 1917 году, поставив Россию на путь большевистской революции, гражданской войны и 70 лет коммунистического правления.

В 2000 году Русская православная церковь канонизировала Николая II, которого советская власть изображали слабым лидером.