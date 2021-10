Первая императорская свадьба князя Романова в России более чем за столетие (фото, видео)

Наследник последнего российского императора, казненного вместе со своей семьей большевиками в 1918 году, обвенчался сегодня в Санкт-Петербурге в присутствии нескольких коронованных особ, сообщает Agence France-Presse.

Великий князь Георгий Михайлович Романов женился на своей итальянской невесте Ребекке Бетарини в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, в самом сердце бывшей императорской столицы России в сложной религиозной церемонии в присутствии многочисленных иностранных гостей. На мероприятие были приглашены 1500 человек, в том числе испанская королева-мать София, Симеон Саксен-Кобург-Гота и его жена Маргарита, а также другие представители европейских королевских семей.

Георгий Михайлович Романов родился в Мадриде, Испания. Он сын великой княгини Марии Владимировны, которая провозгласила себя наследницей российского императорского престола, и ее мужа, великого князя России Михаила Павловича.

The wedding of HIH Grand Duke George Mikhailovich of Russia and HSH Princess Victoria Romanovna Romanoff (born Rebecca Bettarini) at Saint Isaac’s Cathedral in Saint Petersburg, Russia.

This is the first imperial wedding in Russia since the fall of the monarchy in 1917. pic.twitter.com/4722ESufUw

— RoyalArjan (@RoyalArjan) October 1, 2021