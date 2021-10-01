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Первая императорская свадьба князя Романова в России более чем за столетие (фото, видео)

Глеб Парфененко
Первая императорская свадьба князя Романова в России более чем за столетие (фото, видео)

Наследник последнего российского императора, казненного вместе со своей семьей большевиками в 1918 году, обвенчался сегодня в Санкт-Петербурге в присутствии нескольких коронованных особ, сообщает Agence France-Presse.

Великий князь Георгий Михайлович Романов женился на своей итальянской невесте Ребекке Бетарини в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, в самом сердце бывшей императорской столицы России в сложной религиозной церемонии в присутствии многочисленных иностранных гостей. На мероприятие были приглашены 1500 человек, в том числе испанская королева-мать София, Симеон Саксен-Кобург-Гота и его жена Маргарита, а также другие представители европейских королевских семей.

Георгий Михайлович Романов родился в Мадриде, Испания. Он сын великой княгини Марии Владимировны, которая провозгласила себя наследницей российского императорского престола, и ее мужа, великого князя России Михаила Павловича.

Он прожил во Франции и Испании большую часть своей жизни. Его прадед, великий князь Кирилл Владимирович, двоюродный брат Николая II, сумел избежать большевистского насилия во время революции 1917 года в Финляндии. Позже он и его семья переехали в Западную Европу.

Георгий Романов впервые посетил Россию в 1992 году. Три года он живет в Москве, где принимает участие в ряде благотворительных проектов.

Великий князь встретил свою невесту Ребекку Бетарини в Брюсселе, где они работали в европейских учреждениях. Приняв русскую православную веру, 39-летняя Бетарини, дочь дипломата, сменила имя на Викторию Романовну.

В интервью российскому сайту «Фонтанка», опубликованном в среду, Георгий Романов сказал, что женился в Санкт-Петербурге «по многим причинам». По его словам, этот город — «история России, история династии Романовых».

Династия Романовых правила Россией на протяжении 300 лет, прежде чем Николай II отрекся от престола в 1917 году, поставив Россию на путь большевистской революции, гражданской войны и 70 лет коммунистического правления.

В 2000 году Русская православная церковь канонизировала Николая II, которого советская власть изображали слабым лидером.

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