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Імператорське весілля: князь Романов одружився в Санкт-Петербурзі (Відео)

Гліб Парфененко
Імператорське весілля князя Романова вперше в Росії більш ніж за століття (фото, відео)

Спадкоємець останнього російського імператора, страченого разом зі своєю сім’єю більшовиками в 1918 році, обвінчався сьогодні в Санкт-Петербурзі в присутності кількох коронованих осіб, повідомляє Agence France-Presse.

Великий князь Георгій Михайлович Романов одружився на своїй італійської нареченій Ребеці Бетаріні в Ісаакієвському соборі в Санкт-Петербурзі, в самому серці колишньої імператорської столиці Росії в складній релігійній церемонії в присутності численних іноземних гостей. На захід було запрошено 1500 чоловік, в тому числі іспанська королева-мати Софія, Симеон Саксен-Кобург-Гота і його дружина Маргарита, а також інші представники європейських королівських родин.

Георгій Михайлович Романов народився в Мадриді, Іспанія. Він син великої княгині Марії Володимирівни, яка проголосила себе спадкоємицею російського імператорського престолу, і її чоловіка, великого князя Росії Михайла Павловича.

Він прожив у Франції і Іспанії більшу частину свого життя. Його прадід, великий князь Кирило Володимирович, двоюрідний брат Миколи II, зумів уникнути більшовицького насильства під час революції 1917 року в Фінляндії. Пізніше він і його сім’я переїхали до Західної Європи.

Георгій Романов вперше відвідав Росію в 1992 році. Три роки він живе в Москві, де бере участь в ряді благодійних проектів.

Великий князь зустрів свою наречену Ребекку Бетаріні в Брюсселі, де вони працювали в європейських установах. Прийнявши російську православну віру, 39-річна Бетаріні, дочка дипломата, змінила ім’я на Вікторію Романівну.

В інтерв’ю російському сайту «Фонтанка», опублікованому в середу, Георгій Романов сказав, що одружився в Санкт-Петербурзі «з багатьох причин». За його словами, це місто – «історія Росії, історія династії Романових».

Династія Романових правила Росією протягом 300 років, перш ніж Микола II зрікся престолу в 1917 році, поставивши Росію на шлях більшовицької революції, громадянської війни і 70 років комуністичного правління.

У 2000 році Російська православна церква канонізувала Миколая II, якого радянська влада зображували слабким лідером.

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