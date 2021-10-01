Імператорське весілля: князь Романов одружився в Санкт-Петербурзі (Відео)

Спадкоємець останнього російського імператора, страченого разом зі своєю сім’єю більшовиками в 1918 році, обвінчався сьогодні в Санкт-Петербурзі в присутності кількох коронованих осіб, повідомляє Agence France-Presse.

Великий князь Георгій Михайлович Романов одружився на своїй італійської нареченій Ребеці Бетаріні в Ісаакієвському соборі в Санкт-Петербурзі, в самому серці колишньої імператорської столиці Росії в складній релігійній церемонії в присутності численних іноземних гостей. На захід було запрошено 1500 чоловік, в тому числі іспанська королева-мати Софія, Симеон Саксен-Кобург-Гота і його дружина Маргарита, а також інші представники європейських королівських родин.

Георгій Михайлович Романов народився в Мадриді, Іспанія. Він син великої княгині Марії Володимирівни, яка проголосила себе спадкоємицею російського імператорського престолу, і її чоловіка, великого князя Росії Михайла Павловича.

The wedding of HIH Grand Duke George Mikhailovich of Russia and HSH Princess Victoria Romanovna Romanoff (born Rebecca Bettarini) at Saint Isaac’s Cathedral in Saint Petersburg, Russia. This is the first imperial wedding in Russia since the fall of the monarchy in 1917. pic.twitter.com/4722ESufUw — RoyalArjan (@RoyalArjan) October 1, 2021

Він прожив у Франції і Іспанії більшу частину свого життя. Його прадід, великий князь Кирило Володимирович, двоюрідний брат Миколи II, зумів уникнути більшовицького насильства під час революції 1917 року в Фінляндії. Пізніше він і його сім’я переїхали до Західної Європи.

Георгій Романов вперше відвідав Росію в 1992 році. Три роки він живе в Москві, де бере участь в ряді благодійних проектів.

Великий князь зустрів свою наречену Ребекку Бетаріні в Брюсселі, де вони працювали в європейських установах. Прийнявши російську православну віру, 39-річна Бетаріні, дочка дипломата, змінила ім’я на Вікторію Романівну.

Eurohistory: The Imperial Wedding in Saint Petersburg The first imperial wedding in Russia in over a century saw Grand Duke George Mikhailovich marry Princess Victoria Romanovna Romanoff at Saint Isaac’s Cathedral in Saint Petersburg!https://t.co/SbyzFXfzJz pic.twitter.com/M1OU56nDPd — Seth B. Leonard (@sethbleonard) October 1, 2021

В інтерв’ю російському сайту «Фонтанка», опублікованому в середу, Георгій Романов сказав, що одружився в Санкт-Петербурзі «з багатьох причин». За його словами, це місто – «історія Росії, історія династії Романових».

Династія Романових правила Росією протягом 300 років, перш ніж Микола II зрікся престолу в 1917 році, поставивши Росію на шлях більшовицької революції, громадянської війни і 70 років комуністичного правління.

У 2000 році Російська православна церква канонізувала Миколая II, якого радянська влада зображували слабким лідером.