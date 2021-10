Імператорське весілля: князь Романов одружився в Санкт-Петербурзі (Відео)

Спадкоємець останнього російського імператора, страченого разом зі своєю сім’єю більшовиками в 1918 році, обвінчався сьогодні в Санкт-Петербурзі в присутності кількох коронованих осіб, повідомляє Agence France-Presse.

Великий князь Георгій Михайлович Романов одружився на своїй італійської нареченій Ребеці Бетаріні в Ісаакієвському соборі в Санкт-Петербурзі, в самому серці колишньої імператорської столиці Росії в складній релігійній церемонії в присутності численних іноземних гостей. На захід було запрошено 1500 чоловік, в тому числі іспанська королева-мати Софія, Симеон Саксен-Кобург-Гота і його дружина Маргарита, а також інші представники європейських королівських родин.

Георгій Михайлович Романов народився в Мадриді, Іспанія. Він син великої княгині Марії Володимирівни, яка проголосила себе спадкоємицею російського імператорського престолу, і її чоловіка, великого князя Росії Михайла Павловича.

