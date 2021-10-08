От контрафактного алкоголя в России погибли 14 человек

В пятницу официальные лица заявили, что в России от алкогольного отравления умерло четырнадцать человек, и следователи возбудили уголовное дело.

Еще восемь человек госпитализированы в Оренбургской области, примерно в 1500 км. к юго-востоку от Москвы в южной части Урала.

«В настоящее время известно о 22 пострадавших, 14 из которых умерли», — говорится в телеграмме губернатора. Губернатор Деннис Паслер заявил, что региональные власти начали проверки дистрибьюторов алкоголя.

«До получения результатов проверок любое употребление алкоголя может поставить под угрозу вашу жизнь», — предупредили жителей региона Паслер.

В пятницу Оренбургское управление Следственного комитета объявило о начале пяти проверок, в том числе по продаже товаров, не соответствующих стандартам безопасности. В связи с гибелью людей задержаны три человека.

Один из них — 29-летний мужчина из города Орска — подозревается в производстве суррогатного алкоголя, говорится в сообщении следствия. Также открыт цех по его производству.

Домашние спиртные напитки и продукты содержащие алкоголь, популярные на всей территории бывшего Советского Союза как дешевая альтернатива стандартным брендам, но их потребление также приводит к большому количеству смертей, связанных с алкоголем.

Те, кто их покупает, обычно находятся в сложной социальной ситуации.

В 2016 году десятки человек погибли в сибирском городе Иркутске после того, как выпили эссенцию для ванн, содержащего метанол, токсичное вещество, которое используется в антифризах.