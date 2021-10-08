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РОСІЯ

Число жертв продовжує зростати: в Оренбурзької області від контрафактного алкоголю загинули 17 людей

Гліб Парфененко
Від контрафактного алкоголю в Росії загинули 14 людей

У п’ятницю офіційні особи заявили, що в Росії від алкогольного отруєння померло чотирнадцять осіб, і слідчі порушили кримінальну справу.

Ще вісім осіб госпіталізовано в Оренбурзькій області, що приблизно в 1500 км. на південний схід від Москви в південній частині Уралу.

«В даний час відомо про 22 постраждалих, 14 з яких померли», – йдеться в телеграмі губернатора. Губернатор Денніс Паслер заявив, що регіональні влади почали перевірки дистриб’юторів алкоголю.

«До отримання результатів перевірок будь-яке вживання алкоголю може поставити під загрозу ваше життя», – попередили жителів регіону Паслер.

У п’ятницю Оренбурзьке управління Слідчого комітету оголосило про початок п’яти перевірок, в тому числі з продажу товарів, які не відповідають стандартам безпеки. У зв’язку із загибеллю людей затримані троє осіб.

Один з них – 29-річний чоловік з міста Орська – підозрюється у виробництві сурогатного алкоголю, йдеться в повідомленні слідства. Також відкрито цех по його виробництву.

Домашні спиртні напої і товари що містять алкоголь, популярні на всій території колишнього Радянського Союзу як дешева альтернатива стандартним брендам, але їх споживання також призводить до великої кількості смертей, пов’язаних з алкоголем.

Ті, хто їх купує, зазвичай знаходяться в складній соціальній ситуації.

У 2016 році десятки людей загинули в сибірському місті Іркутську після того, як випили есенцію для ванн, що містить метанол, токсична речовина, що використовується в антифризах.

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