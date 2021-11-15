В Турции начали массово закрываться гостиницы

Завершение летнего сезона для украинских и российских туристов в Турции ознаменовалось началом массового закрытия отелей на зиму. Как сообщают турецкие СМИ, 90% из 250 четырех и пятизвездочных отелей курортов в провинции Анталия, и в первую очередь в курортном районе Манавгат-Сиде, закрываются на зиму.

Как заявил президент Ассоциации инвесторов по туризму TİSOYAB Хусейн Айдоган, туристический сезон 2021 года закончился – за исключением гостиниц, обслуживающих гостей 12 месяцев в году, а вот 90% других отелей в регионе готовы закрыться, причем большинство открытых отелей будут уже полностью закрыты до 23 ноябрь.

Туристический сезон в нашем регионе начался 23 июня с приездом российских туристов. Доминирующей нацией в сезоне были россияне. На втором месте оказались проживающие в европейских странах эмигранты и граждане арабских стран. Поляки заняли третье место, немцы – четвертое, украинцы – пятое, а британцы – шестое. Надеемся, что пожилые немцы и европейцы в зимний период проведут отпуск в открытых отелях», — заявил он.

Также турецкий эксперт отчитался по цифрам: количество российских туристов, приезжающих в Анталию, достигло 4,5 миллиона в целом. Курорт принял примерно 35% из 16 миллионов иностранных туристов, приезжавших туда в пандемию. Курорт обеспечивает 4,5 миллиарда евро притоку иностранной валюты в экономику страны.

«С закрытием гостиниц 15-20 ноября 80% из 114 тысяч работников туризма, работающих в сфере туризма, будут безработными в течение 5-6 месяцев до 1 мая. Мы должны диверсифицировать туризм, чтобы нанимать работников туризма на 12 месяцев в году», — добавил Айдоган.