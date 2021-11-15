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У Туреччині почали масово закриватися готелі

Гліб Парфененко
У Туреччині почали масово закриватися готелі

Завершення літнього сезону для українських та російських туристів у Туреччині ознаменувалося початком масового закриття готелів на зиму. Як повідомляють турецькі ЗМІ, 90% із 250 чотирьох та п’ятизіркових готелів курортів у провінції Анталія, і насамперед у курортному районі Манавгат-Сіде, закриваються на зиму.

Як заявив президент Асоціації інвесторів у туризм TİSOYAB Хусейн Айдоган, туристичний сезон 2021 року закінчився – за винятком готелів, які обслуговують гостей 12 місяців на рік, а ось 90% інших готелів у регіоні готові закритися, причому більшість відкритих готелів будуть вже повністю закриті до 23 листопада.

«Туристичний сезон у нашому регіоні розпочався 23 червня із приїздом російських туристів. Домінантною нацією у сезоні були росіяни. На другому місці опинилися емігранти, які проживають у європейських країнах, та громадяни арабських країн. Поляки посіли третє місце, німці – четверте, українці – п’яте, а британці – шосте. Сподіваємося, що літні німці та європейці у зимовий період проведуть відпустку у відкритих готелях», – заявив він.

Також турецький експерт прозвітував за цифрами: кількість російських туристів, які приїжджають до Анталії, досягла 4,5 мільйонів загалом. Курорт прийняв приблизно 35% із 16 мільйонів іноземних туристів, які приїжджали туди до пандемії. Курорт забезпечує 4,5 мільярди євро припливу іноземної валюти в економіку країни.

«З закриттям готелів 15-20 листопада 80% із 114 тисяч працівників туризму, які працюють у сфері туризму, будуть безробітними протягом 5-6 місяців до 1 травня. Ми маємо диверсифікувати туризм, щоб наймати працівників туризму на 12 місяців на рік», – додав пан Айдоган.

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