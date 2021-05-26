Парламент ОАЭ предложил проверять биографию иностранцев, вступающих в браки с эмиратцами

В Объединенных Арабских Эмиратах могут начать проверки биографий иностранок (и иностранцев), желающих вступить в брак с гражданами (и гражданками) страны. С такой инициативой выступил член Федерального национального совета ОАЭ Ахмед Абдалла Аль Шеххи.

По мнению депутата, проверки необходимы для того, чтобы убедиться, что иностранки и иностранцы имеют хорошую репутацию и не руководствуются экстремистскими идеологиями.

Ахмед Абдалла Аль Шеххи предложил ввести разрешения службы безопасности, необходимые для заключения браков между гражданами ОАЭ и невестами-иностранками (женихами-иностранцами).

«Органы безопасности должны провести расследование и убедиться, что будущая жена (или муж-неэмиратец) не распространяют деструктивные или экстремистские идеи», — сказал член парламента. Также он предложил создать Федеральный совет по семейным делам и усилить роль семейных консультантов.

Министерство развития сообществ ОАЭ отчиталось перед Федеральным национальным советом по вопросам укрепления браков и семей и изложило свои рекомендации по этому вопросу. В частности, речь идет об ужесточении наказаний за жестокое обращение с детьми, их эксплуатацию или съемки в неприличных видеороликах.

Министерство разработало комплексную программу по сокращению генетических заболеваний, предусматривающую сдачу генетических тестов перед заключением браков. В свою очередь, парламент предложил изменить правила лицензирования семейных консультационных центров, чтобы повысить их эффективность.

Стоит напомнить, что в ноябре 2020 года власти Объединенных Арабских Эмиратов внесли изменения в законодательстве о личном статусе и семейного права. Поправки, в частности, декриминализировали сожительство пар без заключения брака.

Ранее незаконным считалось даже совместное проживание разнополых людей в одной квартире или доме, однако преследования по этой статье было редкостью.