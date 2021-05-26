В ОАЕ будуть перевіряти біографії наречених-іноземок

В Об’єднаних Арабських Еміратах можуть почати перевірки біографій іноземок (і іноземців), які бажають вступити в шлюб з громадянами (і громадянками) країни. З такою ініціативою виступив член Федеральної національної ради ОАЕ Ахмед Абдалла Аль Шеххі.

На думку депутата, перевірки необхідні для того, щоб переконатися, що іноземки і іноземці мають хорошу репутацію і не керуються екстремістськими ідеологіями.

Ахмед Абдалла Аль Шеххі запропонував ввести дозволу служби безпеки, необхідні для укладення шлюбів між громадянами ОАЕ і нареченими-іноземками (женихами-іноземцями).

«Органи безпеки повинні провести розслідування і переконатися, що майбутня дружина (або чоловік-нееміратец) поширюють деструктивні або екстремістські ідеї», – сказав член парламенту. Також він запропонував створити Федеральну раду по сімейних справах і посилити роль сімейних консультантів.

Міністерство розвитку спільнот ОАЕ відзвітувало перед Федеральною національною радою з питань зміцнення шлюбів та сімей і виклало свої рекомендації з цього питання. Зокрема, мова йде про посилення покарань за жорстоке поводження з дітьми, їх експлуатацію або зйомки в непристойних відеороликах.

Міністерство розробило комплексну програму по скороченню генетичних захворювань, що передбачає здачу генетичних тестів перед укладенням шлюбів. У свою чергу, парламент запропонував змінити правила ліцензування сімейних консультаційних центрів, щоб підвищити їх ефективність.

Варто нагадати, що в листопаді 2020 року влада Об’єднаних Арабських Еміратів внесли зміни в законодавстві про особистий статус і сімейного права. Поправки, зокрема, декриміналізували співжиття пар без укладення шлюбу.

Раніше незаконним вважалося навіть спільне проживання різностатевих людей в одній квартирі або будинку, однак переслідування за цією статтею було рідкістю.