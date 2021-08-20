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Великобритания передала Украине исследовательский корабль «Джеймс Кларк Росс»

Евгений Подольский
Photo credit: British Antarctic Survey

После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол «Джеймс Кларк Росс» был продан украинской антарктической станции «Академик Вернадский».

Это уже второй пример, когда британский исследовательский актив передается украинским коллегам-ученым. Первый — это передача в 1996 году станции «Фарадей», которая теперь известна как станция «Академик Вернадский».

Корабль «Джеймс Кларк Росс» открывает новые возможности для проведения научных исследований, в частности исследования океанов и изменения климата в полярных регионах.

Великобритания передала Украине исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс"
Photo credit: British Antarctic Survey

Кстати, в 1996 году именно «Джеймс Кларк Росс» доставил первую украинскую миссию на прежнюю британскую станцию ​​Фарадей.

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