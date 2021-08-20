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Британія передала Україні дослідницький корабель “Джеймс Кларк Росс”

Євгеній Подольський
Photo credit: British Antarctic Survey

Після 30 років служби у складі Британської антарктичної місії криголам “Джеймс Кларк Росс” був проданий українській антарктичній станції “Академік Вернадський”.

Це вже другий приклад, коли британський дослідницький актив передається українським колегам-науковцям. Перший – це передача у 1996 році станції “Фарадей”, яка тепер відома як станція “Академік Вернадський”.

Корабель “Джеймс Кларк Росс” відкриває нові можливості для проведення наукових розвідок, зокрема дослідження океанів та зміни клімату в полярних регіонах.

Британія передала Україні дослідницький корабель "Джеймс Кларк Росс"
Photo credit: British Antarctic Survey

До речі, у 1996 році саме “Джеймс Кларк Росс” доставив першу українську місію на колишню британську станцію Фарадей.

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