Британія передала Україні дослідницький корабель “Джеймс Кларк Росс”

Після 30 років служби у складі Британської антарктичної місії криголам “Джеймс Кларк Росс” був проданий українській антарктичній станції “Академік Вернадський”.

Це вже другий приклад, коли британський дослідницький актив передається українським колегам-науковцям. Перший – це передача у 1996 році станції “Фарадей”, яка тепер відома як станція “Академік Вернадський”.

Корабель “Джеймс Кларк Росс” відкриває нові можливості для проведення наукових розвідок, зокрема дослідження океанів та зміни клімату в полярних регіонах.

До речі, у 1996 році саме “Джеймс Кларк Росс” доставив першу українську місію на колишню британську станцію Фарадей.