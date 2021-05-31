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В Киеве пройдет выставка «Ангелы Черного моря», посвященная украинской военной авиации

В Киеве в Государственном музее авиации им. Антонова пройдет уникальная фотовыставка «Ангелы Черного моря» известного военного фотографа и волонтера Дмитрия Муравского. В рамках проекта будут представлены 12 фотоснимков боевых самолетов Военно-воздушных сил Украины, сделанные во время проведения масштабных учений ВС Украины над акваторией Черного моря.

Одна из важных миссий проекта — повышение героизации и престижности профессии военного летчика, популяризация романтики защитников украинского неба и демонстрация мощи ВВС Украины.

Выставка начнет свою работу 4 июня и будет доступна для посещения на протяжении года. Экспозиция будет представлена в одном из бетонных ангаров музея — хранилище для истребителей, площадью в 230 м. кв. Пространство будет наполнено несколькими видами медианосителей в различных плоскостях. Работы отпечатаны на сверхлегких алюминиевых панелях с применением цифровых технологий высокоточной печати.

«Стоит отметить что белого цвета на фото только ракеты, что добавляет некоторой доли драматизма, как бы подчеркивая истинное предназначение этих красивых и мощных гибридов машины и человека, — говорит Дмитрий Муравский. — Особое внимание мы уделили тем работам, где море подарило нам живую и зеркально-рефлексирующую поверхность. Мы использовали зеркальный полированный алюминий. Специально выбранный ракурс источников искусственного света дает тот эффект, который мы видим на видео в момент съемки. Еще одна инновация была направлена на повышение реалистичности некоторых работ. Традиционными технологиями оказалось практически невозможно реалистично напечатать изображения с зеркальной поверхностью с отражением заходящего солнца. Поэтому мы впервые использовали для этого зеркальный алюминий и некоторые особенности при съемке в контровом свете».

Проект «Ангелы Черного моря» был отснят в сентябре 2020 года во время проведения масштабных учений ВС Украины над акваторией Черного моря в районе Очакова Николаевской области. В объектив фотографа попали самолеты типов МИГ-29, МИГ-29УБ, СУ-25, СУ-27 и СУ-27УБ с боевым вооружением на борту.

Съемка проводилась непосредственно с открытой рампы самолета Ан-26, специально подготовленного для этой задачи, а также с борта СУ-27УБ. Снимки были сделаны как с предельно низкой высоты, где маневрировали пилоты при нанесении ударов по поверхности земли, так и с высоты в 33 тыс. футов (10 км) над землей. 

На фотографиях автору удалось запечатлеть уникальные моменты. Самолеты сняты в таких ракурсах, которые зачастую не видят даже сами летчики во время полетов. В одной из работ отображен уникальный момент парного пуска ракет класса воздух-воздух. Из за скорости выстрела его не только очень сложно заснять, но и сами стрельбы боевыми ракетами случаются достаточно редко. 

Экспозиция «Ангелы Черного моря» — мультимедийная и будет состоять из двух частей. Помимо серии фотоснимков Дмитрия Муравского, в рамках проекта также будет транслироватся одноименный короткометражный документальный фильм, в основу которого лег обширный архив автора за 11 лет полетов на боевой авиации — сотни часов видео, которое снималось в целях контроля при проведении съемок. Режиссером видео выступил Семён Горов.

Во время съемок была использована камера Leica SL (тип 601) с линзой LEICA APO-VARIO-ELMARIT-SL 90-280 f/2.8-4, а также камера Canon EOS 5DR с линзой Canon EF 70-200mm II.

В Киеве пройдет выставка «Ангелы Черного моря», посвященная украинской военной авиации

ОБ АВТОРЕ: 

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Дмитрий Муравский — военный фотограф, волонтер, лётчик-спортсмен с двадцатипятилетним опытом, в числе которых 10 лет опыта полетов на военных самолетах. Произвел около 1000 самостоятельных вылетов — более 100 часов налета на различных типах боевых самолетов и вертолетов. 

Опыт Дмитрия как военного фотографа подкреплен статусом участника боевых действий и отличий, выданных Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны и Национальной гвардии Украины. Дмитрий — участник экспедиций в качестве почетного фотографа Королевского аэроклуба ROYAL AIRSQUADRON в Великобританию, Францию, Израиль, Иорданию и Украину.

Дмитрий Муравский — автор большого архива фото, сделанных в зоне АТО в период с 2014 г. по 2018 г. Они стали частью книги «Через войну. Взгляд волонтера», англоязычная версия которой была презентована в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. 

Персональные выставки фоторабот Дмитрия широко известны во всем мире и были представлены в штаб-квартирах НАТО и ООН, Генеральной ассамблее ООН, ВРУ, Администрации Президента Украины, Кабинете Министров Украины и т.д.

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