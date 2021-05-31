У Києві пройде виставка «Янголи Чорного моря», присвячена українській військової авіації

У Києві в Державному музеї авіації ім. Антонова пройде унікальна фотовиставка «Янголи Чорного моря» відомого військового фотографа і волонтера Дмитра Муравського. В рамках проєкту будуть представлені 12 фотознімків бойових літаків Військово-повітряних сил України, зроблені під час проведення масштабних навчань ПС України над акваторією Чорного моря.

Одна з важливих місій проекту — підвищення героїзації і престижності професії військового льотчика, популяризація романтики захисників українського неба і демонстрація сили ВПС України.

Виставка розпочне свою роботу 4 червня і буде доступна для відвідування протягом року. Експозиція буде представлена ​​в одному з бетонних ангарів музею — сховищі для винищувачів, площею в 230 м. кв. Простір буде наповнений декількома видами медіа-носіїв в різних площинах. Роботи віддруковані на надлегких алюмінієвих панелях із застосуванням цифрових технологій високоточного друку.

«Варто зазначити, що білого кольору на фото тільки ракети, що додає певного драматизму, як би підкреслюючи справжнє призначення цих красивих і потужних гібридів машини і людини, — говорить Дмитро Муравський. — Особливу увагу ми приділили тим роботам, де море подарувало нам живу і дзеркально-рефлексуючу поверхню. Ми використовували дзеркальний полірований алюміній. Спеціально обраний ракурс джерел штучного світла дає той ефект, який ми бачимо на відео в момент зйомки. Ще одна інновація була спрямована на підвищення реалістичності деяких робіт. Традиційними технологіями виявилося практично неможливо реалістично надрукувати зображення із дзеркальною поверхнею з відображенням призахідного сонця. Тому ми вперше використали для цього дзеркальний алюміній і деякі особливості при зйомці у контровому світлі».

Проєкт «Янголи Чорного моря» був відзнятий у вересні 2020 року під час проведення масштабних навчань ПС України над акваторією Чорного моря в районі Очакова Миколаївської області. В об’єктив фотографа потрапили літаки типів МІГ-29, МІГ-29УБ, СУ-25, СУ-27 і СУ-27УБ з бойовим озброєнням на борту.

Зйомка проводилася безпосередньо з відкритої рампи літака Ан-26, спеціально підготовленого для цього завдання, а також з борту СУ-27УБ. Знімки були зроблені як з гранично низької висоти, де маневрували пілоти при нанесенні ударів по поверхні землі, так і з висоти в 33 тис. футів (10 км) над землею.

На фотографіях автору вдалося відобразити унікальні моменти. Літаки зняті в таких ракурсах, які часто не помічають навіть самі льотчики під час польотів. В одній з робіт відображений унікальний момент парного пуску ракет класу повітря-повітря. Через швидкості пострілу його не тільки дуже складно зняти, але і самі стрільби бойовими ракетами трапляються досить рідко.

Експозиція «Ангели Чорного моря» мультимедійна і буде складатися з двох частин. Крім серії фотознімків Дмитра Муравського, в рамках проєкту також буде транслюватися однойменний короткометражний документальний фільм, в основу якого ліг великий архів автора за 11 років польотів на бойової авіації — сотні годин відео, яке знімалося з метою контролю при проведенні зйомок. Режисером відео виступив Семен Горов.

Під час зйомок було використано камеру Leica SL (тип 601) з лінзою LEICA APO-VARIO-ELMARIT-SL 90-280 f / 2.8-4, а також камеру Canon EOS 5DR з лінзою Canon EF 70-200mm II.

ПРО АВТОРА:

Дмитро Муравський — військовий фотограф, волонтер, льотчик-спортсмен з двадцятип’ятирічним досвідом, в числі яких 10 років досвіду польотів на військових літаках. Здійснив близько 1000 самостійних вильотів — понад 100 годин нальоту на різних типах бойових літаків і вертольотів.

Досвід Дмитра як військового фотографа підкріплений статусом учасника бойових дій і відмінностей, виданих Генеральним штабом ПСУ, Міністерством оборони та Національної гвардії України. Дмитро — учасник експедицій в якості почесного фотографа Королівського аероклубу ROYAL AIRSQUADRON в Великобританію, Францію, Ізраїль, Йорданію і Україну.

Дмитро Муравський — автор великого архіву фото, зроблених в зоні АТО в період з 2014 р. по 2018 р. Вони стали частиною книги «Через війну. Погляд волонтера», англомовна версія якої була презентована в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО.

Персональні виставки фоторобіт Дмитра широко відомі у всьому світі і були представлені в штаб-квартирах НАТО та ООН, Генеральної асамблеї ООН, ВРУ, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України і т.д.