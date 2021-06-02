Украина и Египет подписали соглашение о взаимном пропуск осужденных

Украина и Арабская Республика Египет подписали договор о пропуске осужденных. Минюст Украины подтвердили это 1 июня. Среди подписантов — министр юстиции Украины Денис Малюшка и его египетский коллега Омар Марван.

«Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего урегулирования вопроса о взаимном перемещения осужденных из Арабской Республики Египет. По мере его подписания мы создадим надлежащую правовую основу для эффективного сотрудничества в части пропуска осужденных». — сказал Малюшка.