Латвийский эксперт: Запад-2021 должен беспокоить в первую очередь Украины, регион должен ответить маневрами

Россия и Беларусь хотят с помощью учений «Запад-2021» передать, что мы должны учитывать их военную мощь в регионе. Это вызывает беспокойство и требует ответа, — сказал латвийский эксперт Олевс Никерс, директор Балтийского фонда безопасности, эксперт Латвийской института международных отношений. Он добавил, что ответом должны стать обучение в Балтийском регионе с участием других стран НАТО, а также участие в построении безопасности региона Швеции и Финляндии. По его словам, в нынешней ситуации реальная военная угроза касается в первую очередь Украины.

Латвийский эксперт Олевс Никерс, директор Baltic Security Foundation, эксперт Латвийского института международных отношений, отметил, что нынешние действия на границах — это гибридная война против соседей. — Эта ситуация напоминает нам, что это Латвия, Литва, Польша, что мы должны быть бдительными, когда речь идет о возможных сценариях войны, когда речь идет о Беларуси и России. И мы также должны учитывать их, когда думаем об обучении «Запад-2021». Однако я бы не сказал, что сегодня, в нынешней ситуации, наши страны-партнеры НАТО и ЕС, сталкиваются с реальным военным вызовом, угрозой войны, подчеркнул он.

По оценке аналитика, в этом году в Украине больше поводов для беспокойства. Однако он подчеркнул, что в худшем случае вооруженное нападение также поставит под угрозу мир и стабильность для всего региона.

Эксперт подчеркнул, что ответом на учения «Запад-2021» и угрозы, исходящие от военного потенциала России и Беларуси в ходе этих учений, должны стать совместные учения стран Балтии, Польши и других стран НАТО.

— Нас должны беспокоить текущих событиях, гибридная кризис, маневры такого масштаба, потому что Беларусь и Россия, организуя такие учения, открыто демонстрируют нам свою военную мощь, — подчеркнул он.

Олевс Никерс добавил, что во время учений «Запад-2021» в Латвии были проведены крупные национальные учения NAMEJS с участием 10 000 солдат также из пяти стран НАТО, включая Польшу. — Это хороший сигнал для наших соседей на Востоке: он показывает, что нам удается поддерживать единство Альянса в таких обстоятельствах, и мы можем делать синхронизированы действия на уровне НАТО, когда мы сталкиваемся с возможной военной угрозой со стороны России и Беларуси. Я считаю, что это отличный первый шаг в нашем ответе. Надеюсь, что в будущем нам удастся организовать подобные учения, в которых примут участие все страны Балтии, Польша и другие страны НАТО. И это может быть очень хорошим ответом на Запад-2021, — добавил он.