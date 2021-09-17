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В Турции зафиксировано рекордное количество продаж жилья иностранцам

Глеб Парфененко
В Турции зафиксировано рекордное количество продаж жилья иностранцам
В Турции зафиксировано рекордное количество продаж жилья иностранцам

С января по август этого года в Турции было продано беспрецедентное количество жилой недвижимости иностранцам. Это следует из статистики рынка недвижимости, который восстанавливается после последствий пандемии.

Покупатели из западных стран проявляют большой интерес. За первые восемь месяцев иностранцам было продано около 30 849 домов, что на 47,6 процента больше, чем в прошлом году, согласно данным турецкого статистического института (TurkStat), приведенным Dail Sabah.

Большую часть года продажи шли тенденции к росту, за исключением мая, после того, как правительство ввело аналогичный запрет в связи со случаями заболевания COVID-19. Все мероприятия были отменены в июне.

В мае был зафиксирован самый низкий уровень продаж в этом году, а продажи иностранцам составили всего 1776 домов. В июле и августе продажи начали восстанавливаться.

Больше всего недвижимости иностранцам продал Стамбул — 14788 домов, за ним следуют южный город Анталья с 5897 единицами, столица Анĸapa с 1988, Стамбул с 1410 домами и Стамбул с 939 единицами.

Многочисленные иностранные покупатели — из Испании. С января по август они приобрели 4631 объектов недвижимости, за ними следуют иранцы — 4600, русские — 2575 домов, афганцы — 1819 и немцы — 1186.

Однако общий объем продаж жилья в Турции за первые восемь месяцев упал на 21,7% до 801 995 единиц.

«Рынок недвижимости страны считается тихой гаванью и всегда привлекал инвестиции. Иностранные инвесторы по-прежнему рассматривают Турцию как тихую гавань», — сказал представитель отрасли.

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