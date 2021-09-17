У Туреччині зафіксовано рекордну кількість продажів житла іноземцям

З січня по серпень цього року в Туреччині було продано безпрецедентну кількість житлової нерухомості іноземцям. Це випливає з статистики ринку нерухомості, який відновлюється після наслідків пандемії.

Покупці із західних країн виявляють великий інтерес. За перші вісім місяців іноземцям було продано близько 30 849 будинків, що на 47,6 відсотка більше, ніж у минулому році, згідно з даними турецького статистичного інституту (TurkStat), наведеними Dailу Sabah.

Більшу частину року продажі йшли тенденції до зростання, за винятком травня, після того, як уряд ввів аналогічну заборону в зв’язку з випадками захворювання COVID-19. Всі заходи були скасовані в червні.

У травні був зафіксований найнижчий рівень продажів в цьому році, а продажу іноземцям склали всього 1 776 будинків. У липні і серпні продажі почали відновлюватися.

Найбільше нерухомості іноземцям продав Стамбул – 14 788 будинків, за ним слідують південне місто Анталья з 5 897 одиницями, столиця Анĸapa з 1 988, Мерсін з 1410 будинками і Ялова з 939 одиницями.

Найчисленніші іноземні покупці – з Іспанії. З січня по серпень вони придбали 4 631 об’єктів нерухомості, за ними слідують іранці – 4 600, росіяни – 2 575 будинків, афганці – 1 819 і німці – 1 186.

Однак загальний обсяг продажів житла в Туреччині за перші вісім місяців впав на 21,7% до 801 995 одиниць.

“Ринок нерухомості країни вважається тихою гаванню і завжди привертав інвестиції. Іноземні інвестори як і раніше розглядають Туреччину як тиху гавань”, – сказав представник галузі.