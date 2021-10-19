В Италии рядом с популярным горнолыжным курортом выставлены на продажу дома по 1 евро

Туристы получили возможность купить недвижимость в Италии всего за 1 евро — так, сразу несколько сотен домов на продажу по такой цене выставило итальянский городок Пратола Пелина, в регионе Абруццо, который находится в Апеннинских горах, недалеко от некоторых из лучших горнолыжных курортов Италии.

Официальная причина, как заявляют местные власти, сокращение населения, которое привело к продаже дешевой недвижимости в надежде, что люди переедут туда, чтобы отремонтировать ее. В 1930-х годах в городе проживало 13 000 человек, а в последние годы их число сократилось до 7000 человек. Член местного совета Паоло Ди Бакка так прокомментировал ситуацию CNN Travel: «Мы работали над этим в течение многих лет, определяя соответствующие дома. Наша цель — заставить их снова сиять и вернуть красоту старого центра, даже если это может занять некоторое время».

Всего на продажу выставлено более 250 домов. Дома при этом разного размера и, что более существенно, разного состояния, некоторые из них требуют очень серьезного ремонта. При этом местные власти заявляют, что их правила приобретения недвижимости отличаются от других регионов, поскольку они не требуют внесения залога от покупателей. При стоимости дома в 1 евро залог доходит до 5 тыс. евро, с той целью, чтобы владельцы отремонтировали их, причем владелец который получает недвижимость рисковал еще и штрафом в 10 тыс. евро, если планы строительных работ не были представлены в течение первых шести месяцев.

«Строгие правила — это худший сценарий, позволяющий избежать того, чтобы люди покупали недвижимость только для того, чтобы исчезнуть. В частности, с иностранцами, когда их отслеживание по всему миру и принуждение к завершению ремонта становится невозможным. На этот раз мы хотим избежать этого», — заявил мэр города Антонелла Ди Нино.

Как заявляют туристы, те кто «купился» на дешевые дома, данная недвижимость обходится недешево. Как рассказывает бизнесвумен Рубиа Дэниелс, ранее воспользовалась аналогичным фантастической предложением в Муссомели, Сицилия, и приобрела три дома по цене в один евро, ремонт данной недвижимости может встать в сумму до 60 000 евро.

Однако желающие по-прежнему находятся. В городке у горнолыжного курорта некоторые дома уже проданы. Также, кстати за 1 евро дома можно приобрести в городке Маенца, расположенном в двух часах езды от Рима и Лаурензане — также в нескольких часах езды к югу от Неаполя.