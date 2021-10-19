В Італії поруч з популярним курортом виставлені на продаж будинки за 1 євро

Туристи отримали можливість купити нерухомість в Італії всього за 1 євро – так, відразу кілька сотень будинків на продаж за такою ціною виставило італійське містечко Пратола Пеліна, в регіоні Абруццо, який знаходиться в Апеннінських горах, недалеко від деяких з кращих гірськолижних курортів Італії.

Офіційна причина, як заявляє місцева влада, скорочення населення, яке призвело до продажу дешевої нерухомості в надії, що люди переїдуть туди, щоб відремонтувати її. У 1930-х роках в місті проживало 13 000 чоловік, а в останні роки їх число скоротилося до 7 000 осіб. Член місцевої ради Паоло Ді Бакка так прокоментував ситуацію CNN Travel: «Ми працювали над цим протягом багатьох років, визначаючи відповідні будинки. Наша мета – змусити їх знову сяяти і повернути красу старого центру, навіть якщо це може зайняти деякий час».

Всього на продаж виставлено понад 250 будинків. Будинки при цьому різного розміру і, що істотніше, різного стану, деякі з них вимагають дуже серйозного ремонту. При цьому місцева влада заявляє, що їх правила придбання нерухомості відрізняються від інших регіонів, оскільки вони не вимагають внесення застави від покупців. При вартості будинку в 1 євро заставу доходить до 5 тис. євро, з тією метою, щоб власники відремонтували їх, причому власник який отримує нерухомість ризикував ще і штрафом в 10 тис.євро, якщо плани будівельних робіт не були подані протягом перших шести місяців.

«Суворі правила – це найгірший сценарій, що дозволяє уникнути того, щоб люди купували нерухомість тільки для того, щоб зникнути. Зокрема, з іноземцями, коли їх відстеження по всьому світу і примус до завершення ремонту стає неможливим. На цей раз ми хочемо уникнути цього», – заявив мер містечка Антонелла Ді Ніно.

Як заявляють туристи, ті кто «купився» на дешеві будинки, дана нерухомість обходиться недешево. Як розповідає бізнесвумен Рубіа Деніелс, яка раніше скористалася аналогічним фантастичною пропозицією в Муссомелі, Сицилія, і придбала три будинки за ціною в один євро, ремонт даної нерухомості може встати в суму до 60 000 євро.

Однак бажаючі як і раніше знаходяться. У містечку у гірськолижного курорту деякі будинки вже продані. Також, до речі за 1 євро будинки можна придбати в містечку Маенца, розташованому в двох годинах їзди від Риму і Лаурензане – також в декількох годинах їзди на південь від Неаполя.