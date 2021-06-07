Главная Недвижимость

Рост бронирования отелей подтверждает тенденции к восстановлению

С момента начала пандемии отельерам пришлось переосмыслить многие аспекты своего бизнеса, чтобы внедрить новые меры безопасности, адаптироваться к меняющимся потребностям туристов и выжить в чрезвычайно сложной и быстро меняющейся среде.

В этом контексте недавнее исследование Amadeus описывает, как мировая индустрия гостеприимства адаптировалась к ситуации и какие тенденции, по мнению отельеров, вероятно, сохранятся по мере восстановления отрасли.

Количество бронирований отелей растет

Данные показывают, что количество бронирований отелей в настоящее время имеет тенденцию к росту, поскольку в апреле 2021 года глобальная заполняемость отелей достигла 46%. Это значительный рост по сравнению с минимумом в 13% в том же месяце 2020 года.

Это означает, что загруженность отелей во всем мире увеличилась на две трети, возвращаясь к уровню до пандемии, составлявшему около 70% для этого времени года.

Более того, глубина бронирований увеличивается, что свидетельствует о повышении уверенности потребителей в необходимости планирования заранее. Год назад все заказы по всему миру совершались в пределах от нуля до семи дней до поездки.

За последние несколько недель количество бронирований однодневных путешествий, которые являются наименее рентабельными для отрасли, во всем мире снизилось с 39% в первую неделю 2021 года до 23% в последнюю неделю апреля 2021 года. Наоборот, количество бронирований отелей на продолжительный период (31-60 дней) увеличились с 6% в первую неделю года до 11% в последнюю неделю апреля этого года.

Дух оптимизма

В целом отельеры настроены оптимистично, поскольку 30% из них ожидают открытия одного или нескольких тур направлений в 2021 году. 63% из них считают, что количество путешественников будет расти, причем наибольший вклад в восстановление сектора внесут домашние туристы (45%)ю

  Греция и Германия запускают проездные сертификаты о вакцинации в ЕС

Данные показывают, что в США, Китае и остальной части Азии наблюдается рост объемов от онлайн-турагентов, что смещает акцент с прямого бронирования, характерного во время пандемии.

Более того, более половины (59%) отельеров во всем мире полагают, что им придется нанять новых сотрудников в этом году.

Более половины отельеров из Азии рассматривают возможность требовать свидетельство о вакцинации для проживания, в то время как чуть менее половины отельеров в Северной и Южной Америке говорят, что они определенно этого не сделают. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке почти половина владельцев отелей не уверены в своей стратегии в этой области.

Какие тенденции сохранятся?

В то время как количество бронирований отелей в настоящее время растет, необходимо задаться вопросом, какие аспекты характерные для «индустрии туризма периода пандемии» сохранятся в долгосрочной перспективе?

  Греция и Германия запускают проездные сертификаты о вакцинации в ЕС

Более трети отельеров считают, что повышенные меры гигиены останутся в силе на продолжительный период. Кроме того, 30% заявили, что бесконтактные технологии для поддержки персонализированного взаимодействия с гостями является одним из ожидаемых достижений после завершения пандемии.

Такие бизнес-идеи, как создание «рабочих мест» и инвестирование в расширение рабочих зон, чтобы продлить пребывание гостей, помогли отельерам опробовать новые стратегии для выхода на новые сегменты рынка. Многие отельеры отмечают, что предложения останутся частью портфеля в долгосрочной перспективе.

В целом, следует отметить, что один из ключевых выводов, если не самый важный, из исследования заключается в том, что технологии будут играть центральную роль в восстановлении индустрии туризма. Это станет большим испытанием проблемой для многих заинтересованных сторон в отрасли, и будет интересно посмотреть, что принесет сектору в будущем.

Следите за нами на Google News

Также читайте

Испания открывает границы для всех вакцинированных путешественников

ИСПАНИЯ
7 июня Испания открывает свои границы для вакцинированных путешественников со всего мира в надежде, что наплыв посетителей оживит ее важный туристический сектор, который пострадал...
Узнать больше

Камбоджийский туризм: Первые положительные сигналы в мае

Туризм
Президент Ассоциации кхмерских туристических гидов Ангкора Кхиеу Тай (Khieu Thy) сказал, что открытие королевства для иностранных туристов сейчас имеет важное значение. Точнее, это мечта...
Узнать больше

Актуально

Метеорологическая служба Турции объявили желтый предупреждение для Стамбула и Анкары

Туризм
Государственная метеорологическая служба Турции (TSMS) объявила желтое предупреждение для 13 провинций, включая Стамбул и Анкару, о сильных ливнях, ожидаемые в ближайшие три дня, при...

Греция и Германия запускают проездные сертификаты о вакцинации в ЕС

COVID Travel News
Греция, Германия и пять других стран Европейского Союза (ЕС) ввели систему сертификатов вакцинации для путешественников во вторник, за несколько недель до развертывания программы 1...

Гибкие тарифы — мировая тенденция в туризме

Туризм
Глобальный опрос Booking com показал, что 90% тех, кто бронировал тур продукты и услуги на июнь, июль и август, полагались на «гибкие тарифы». То,...

Цены на аренду машин резко выросли

Туризм
В странах средиземноморья, а также в США цены на аренду автомобилей быстро и значительно растут. Путешественники, планирующие арендовать автомобиль, должны быть готовы к расходам,...
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Последние новости

Diplomatic International Portal. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International

Больше историй
Buta Airways возвращается в Украину

Лоукостер Buta Airway возвращается в Украину

Зимний сезон в Альпах становится под угрозой

Восстановление туризма в Италии закончится не раньше 2023