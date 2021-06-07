Рост бронирования отелей подтверждает тенденции к восстановлению

С момента начала пандемии отельерам пришлось переосмыслить многие аспекты своего бизнеса, чтобы внедрить новые меры безопасности, адаптироваться к меняющимся потребностям туристов и выжить в чрезвычайно сложной и быстро меняющейся среде.

В этом контексте недавнее исследование Amadeus описывает, как мировая индустрия гостеприимства адаптировалась к ситуации и какие тенденции, по мнению отельеров, вероятно, сохранятся по мере восстановления отрасли.

Количество бронирований отелей растет

Данные показывают, что количество бронирований отелей в настоящее время имеет тенденцию к росту, поскольку в апреле 2021 года глобальная заполняемость отелей достигла 46%. Это значительный рост по сравнению с минимумом в 13% в том же месяце 2020 года.

Это означает, что загруженность отелей во всем мире увеличилась на две трети, возвращаясь к уровню до пандемии, составлявшему около 70% для этого времени года.

Более того, глубина бронирований увеличивается, что свидетельствует о повышении уверенности потребителей в необходимости планирования заранее. Год назад все заказы по всему миру совершались в пределах от нуля до семи дней до поездки.

За последние несколько недель количество бронирований однодневных путешествий, которые являются наименее рентабельными для отрасли, во всем мире снизилось с 39% в первую неделю 2021 года до 23% в последнюю неделю апреля 2021 года. Наоборот, количество бронирований отелей на продолжительный период (31-60 дней) увеличились с 6% в первую неделю года до 11% в последнюю неделю апреля этого года.

Дух оптимизма

В целом отельеры настроены оптимистично, поскольку 30% из них ожидают открытия одного или нескольких тур направлений в 2021 году. 63% из них считают, что количество путешественников будет расти, причем наибольший вклад в восстановление сектора внесут домашние туристы (45%)ю

Данные показывают, что в США, Китае и остальной части Азии наблюдается рост объемов от онлайн-турагентов, что смещает акцент с прямого бронирования, характерного во время пандемии.

Более того, более половины (59%) отельеров во всем мире полагают, что им придется нанять новых сотрудников в этом году.

Более половины отельеров из Азии рассматривают возможность требовать свидетельство о вакцинации для проживания, в то время как чуть менее половины отельеров в Северной и Южной Америке говорят, что они определенно этого не сделают. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке почти половина владельцев отелей не уверены в своей стратегии в этой области.

Какие тенденции сохранятся?

В то время как количество бронирований отелей в настоящее время растет, необходимо задаться вопросом, какие аспекты характерные для «индустрии туризма периода пандемии» сохранятся в долгосрочной перспективе?

Более трети отельеров считают, что повышенные меры гигиены останутся в силе на продолжительный период. Кроме того, 30% заявили, что бесконтактные технологии для поддержки персонализированного взаимодействия с гостями является одним из ожидаемых достижений после завершения пандемии.

Такие бизнес-идеи, как создание «рабочих мест» и инвестирование в расширение рабочих зон, чтобы продлить пребывание гостей, помогли отельерам опробовать новые стратегии для выхода на новые сегменты рынка. Многие отельеры отмечают, что предложения останутся частью портфеля в долгосрочной перспективе.

В целом, следует отметить, что один из ключевых выводов, если не самый важный, из исследования заключается в том, что технологии будут играть центральную роль в восстановлении индустрии туризма. Это станет большим испытанием проблемой для многих заинтересованных сторон в отрасли, и будет интересно посмотреть, что принесет сектору в будущем.