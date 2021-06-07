Рост бронювання готелів підтверджує тенденції до відновлення

З моменту початку пандемії отельерам довелося переосмислити багато аспектів свого бізнесу, щоб впровадити нові заходи безпеки, адаптуватися до мінливих потреб туристів і вижити в надзвичайно складній і швидко мінливому середовищі.

У цьому контексті нещодавнє дослідження Amadeus описує, як світова індустрія гостинності адаптувалася до ситуації і які тенденції, на думку готельєрів, ймовірно, збережуться в міру відновлення галузі.

Кількість бронювань готелів зростає

Дані показують, що кількість бронювань готелів в даний час має тенденцію до зростання, оскільки в квітні 2021 року глобальна заповнюваність готелів досягла 46%. Це значне зростання у порівнянні з мінімумом в 13% в тому ж місяці 2020 року.

Це означає, що завантаженість готелів у всьому світі збільшилася на дві третини, повертаючись до рівня до пандемії, що складало близько 70% для цієї пори року.

Більш того, глибина бронювань збільшується, що свідчить про підвищення впевненості споживачів у необхідності планування заздалегідь. Рік тому всі замовлення по всьому світу відбувалися в межах від нуля до семи днів до поїздки.

За останні кілька тижнів кількість бронювань одноденних подорожей, які є найменш рентабельними для галузі, в усьому світі знизилося з 39% в перший тиждень 2021 року до 23% в останній тиждень квітня 2021 року. Навпаки, кількість бронювань готелів на тривалий період (31-60 днів) збільшилися з 6% в перший тиждень року до 11% в останній тиждень квітня цього року.

Дух оптимізму

В цілому готельєри налаштовані оптимістично, оскільки 30% з них чекають на відкриття одного або кількох тур напрямків в 2021 році. 63% з них вважають, що кількість мандрівників буде рости, причому найбільший внесок у відновлення сектора внесуть домашні туристи (45%) ю

Дані показують, що в США, Китаї та решти Азії спостерігається зростання обсягів від онлайн-турагентів, що зміщує акцент з прямого бронювання, характерного під час пандемії.

Більш того, більше половини (59%) готельєрів в усьому світі вважають, що їм доведеться найняти нових співробітників в цьому році.

Більше половини готельєрів з Азії розглядають можливість вимагати свідоцтво про вакцинацію для проживання, в той час як трохи менше половини готельєрів в Північній і Південній Америці кажуть, що вони безумовно цього не зроблять. У Європі, на Близькому Сході і в Африці майже половина власників готелів не впевнені в своїй стратегії в цій галузі.

Які тенденції збережуться?

У той час як кількість бронювань готелів в даний час зростає, необхідно задатися питанням, які аспекти характерні для «індустрії туризму періоду пандемії» збережуться в довгостроковій перспективі?

Більше третини готельєрів вважають, що підвищені заходи гігієни залишаться в силі на тривалий період. Крім того, 30% заявили, що безконтактні технології для підтримки персоналізованого взаємодії з гостями є одним з очікуваних досягнень після завершення пандемії.

Такі бізнес-ідеї, як створення «робочих місць» та інвестування в розширення робочих зон, щоб продовжити перебування гостей, допомогли отельерам випробувати нові стратегії для виходу на нові сегменти ринку. Багато готельєри відзначають, що пропозиції залишаться частиною портфеля в довгостроковій перспективі.

В цілому, слід зазначити, що один з ключових висновків, якщо не найважливіший, з дослідження полягає в тому, що технології будуть відігравати провідну роль у відновленні індустрії туризму. Це стане великим випробуванням проблемою для багатьох зацікавлених сторін в галузі, і буде цікаво подивитися, що принесе сектору в майбутньому.