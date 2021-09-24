Российские миллиардеры удвоили свое состояние благодаря буму в сфере недвижимости

Магнаты недвижимости в России становятся все богаче и богаче после того, как правительство страны стимулирует рынок, а спрос на жилье во время пандемии пережил настоящий бум.

Один из них — Сергей Гордеев, который является генеральным директором и председателем совета директоров группы компаний ПИК . Его чистая стоимость удвоилась с начала года и составила 8,9 млрд долларов, согласно данным Bloomberg International. Компания является крупнейшей строительной компанией в России.

Его конкурентом является компания Samolet Group. Доли в ней основных акционеров, Павла Голубава и Михаила Кенина, уже оцениваются более чем в 1 миллиард долларов США, после того как акции компании подорожали более чем в 5 раз с начала 2021 года.

С начала пандемии рынок недвижимости во всем мире пережил бум, чему способствовали рекордно низкие процентные ставки, отставание предложения от спроса и свежие инвестиции.

Эти факторы присутствуют и в России, наряду с еще одним очень важным — правительство президента Владимира Путина объявило о программе субсидирования жилищного строительства в апреле 2020 года. Целью этого шага было стимулирование спроса и противодействие спаду в нефтяной промышленности страны.

Цены на жилье в России выросли на 14,4% за последние 12 месяцев по состоянию на конец июня по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, согласно данным компании Knight Frank. Между тем, ипотечное кредитование в июне выросло на 150% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.