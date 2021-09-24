Російські мільярдери подвоїли свої статки завдяки буму в сфері нерухомості

Магнати нерухомості в Росії стають все багатшими і багатшими після того, як уряд країни стимулює ринок, а попит на житло під час пандемії пережив справжній бум.

Один з них – Сергій Гордєєв, який є генеральним директором і головою ради директорів групи компаній ПІК. Його власний капітал подвоївся з початку року і склав 8,9 млрд доларів, згідно з даними Bloomberg International. Компанія є найбільшою будівельною компанією в Росії.

Його конкурентом є компанія Samolet Group. Частки в ній основних акціонерів, Павла Голубава і Михайла Кеніна, вже оцінюються більш ніж в 1 мільярд доларів США, після того як акції компанії подорожчали більш ніж в 5 разів з початку 2021 року.

З початку пандемії ринок нерухомості у всьому світі пережив бум, чому сприяли рекордно низькі процентні ставки, відставання пропозиції від попиту і свіжі інвестиції.

Ці фактори присутні і в Росії, поряд з ще одним дуже важливим – уряд президента Володимира Путіна оголосив про програму надання субсидій житлового будівництва в квітні 2020 року. Метою цього кроку було стимулювання попиту і протидія спаду в нафтовій промисловості країни.

Ціни на житло в Росії виросли на 14,4% за останні 12 місяців станом на кінець червня в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше, згідно з даними компанії Knight Frank. Тим часом, іпотечне кредитування в червні зросло на 150% в порівнянні з тим же місяцем 2019 року.