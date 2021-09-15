В Испании госпитализирован ребенок из-за серьезной зависимости от видеоигр

Испанский мальчик два месяца лечился в больнице из-за сильной зависимости от видеоигры, сообщает сайт испанской радиостанции Onda Sero.

Команда специалистов провинциальной больницы в Кастельоне, Университета Хаум I и Университетской больницы общего профиля опубликовала статью о первом в мире клинический случай несовершеннолетнего, который был госпитализирован на два месяца из-за серьезной зависимости от видеоигры «Фортнайт».

Мальчик с Кастельона был госпитализирован с симптомами, включая изоляцию в доме, отказ от социального взаимодействия, отказ от посещения врача, низкий интерес к окружающей среде, нарушение сна, отказ выполнять основные повседневные действия и принимать назначенные лекарства.

Мальчик раньше хорошо учился в школе, но его родственники обнаружили, что он часто пропускал занятия, и потерял интерес к учебе.

В клинике врачи определили, что зависимость от видеоигр возникла после того, как мальчик потерял родственника, а также в результате напряжения, вызванным повышением требований к нему в школе.

По мнению экспертов, повсеместное использование новых технологий в повседневной жизни и в развлечениях выдвигает на первый план потенциальный вред чрезмерного использования видеоигр. Авторы исследования подчеркивают, что следует контролировать поведение подростков, особенно из-за «незрелости поведения и когнитивных функций в подростковом возрасте».

Для лечения применялся интенсивный мультидисциплинарный подход, работа с пациентом и его семьей, когнитивная реконструкция, развитие новых навыков. По словам экспертов, терапия помогла мальчику осознать влияние видеоигры на его жизнь, справиться с горем потери любимого человека и понять, как игра смогла защитить его от эмоциональных потрясений.