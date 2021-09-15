В Іспанії госпіталізовано дитину і лікували 2 місяці з-за серйозної залежності від відеоігор

Іспанський хлопчик два місяці лікувався в лікарні через сильну залежність від відеоігри, повідомляє сайт іспанської радіостанції Onda Sero.

Команда фахівців провінційної лікарні в Кастельоні, Університету Хауме I і Університетської лікарні загального профілю опублікувала статтю про перший в світі клінічний випадок неповнолітнього, який був госпіталізований на два місяці через серйозну залежності від відеогри «Фортнайт».

Хлопчик з Кастельона був госпіталізований з симптомами, включаючи ізоляцію в будинку, відмова від соціальної взаємодії, відмова від відвідування лікаря, низький інтерес до навколишнього середовища, порушення сну, відмова виконувати основні повсякденні дії і приймати призначені ліки.

Хлопчик раніше добре вчився в школі, але його родичі виявили, що він часто пропускав заняття, і втратив інтерес до навчання.

У клініці лікарі визначили, що залежність від відеоігор виникла після того, як хлопчик втратив родича, а також в результаті напруги, викликаною підвищенням вимог до нього в школі.

На думку експертів, повсюдне використання нових технологій в повсякденному житті і в розвагах висуває на перший план потенційну шкоду надмірного використання відеоігор. Автори дослідження підкреслюють, що слід контролювати поведінку підлітків, особливо з-за «незрілості поведінки і когнітивних функцій у підлітковому віці».

Для лікування застосовувався інтенсивний мультидисциплінарний підхід, робота з пацієнтом і його сім’єю, когнітивна реконструкція, розвиток нових навичок. За словами експертів, терапія допомогла хлопчикові усвідомити вплив відеоігри на його життя, впоратися з горем втрати коханої людини і зрозуміти, як гра змогла захистити його від емоційних потрясінь.