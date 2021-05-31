В Конго около 416 000 человек были перемещены из-за извержения вулкана

В воскресенье ООН сообщила, что около 416 000 человек в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК) были перемещены из-за извержения вулкана.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило в отчете, что в город Гома продолжает происходить постепенное возвращение жителей, выехавших после приказа об эвакуации 27 мая.

В нескольких церквях в разных кварталах проходят воскресные службы, в том числе и в красной зоне. По данным УКГД, деятельность в Гоме постепенно восстанавливается, и в некоторых районах города открыто несколько магазинов.

Лейтенант Генерал Констант Ндима Конгба, губернатор провинции Северное Киву, в субботу посетил внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в городе Саке. Он попросил их сохранять терпение по их возврату в Гому.

Он также заверил их, что власть работает в тесном сотрудничестве с иностранными экспертами и обсерваторией вулкана Гома (OVG) над соответствующим решением, которое могло бы привести к устойчивому возвращению населения в Гому.

Жюльен Палуку, министр промышленности и бывший губернатор Северного Киву, оставался в Гоме с 24 мая, чтобы следить за ситуацией извержения и поддерживать связь между центральным и провинциальным правительствами, а также OVG, согласно УКГВ.

Вулкан на горе Ньирагонго извергая 22 мая, и поток лавы двинулся на восток в сторону соседней Руанды, в результате чего погибли более 30 человек и нанесен огромный ущерб и материальный ущерб.

OVG также предупредил, что риск нового извержения реальный.

По меньшей мере 250 человек были убиты во время извержения горы Ньирагонго в 2002 году, а более 120 000 жителей остались без крова из-за того, что лава хлынула в Гому.