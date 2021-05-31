В Конго близько 416 000 чоловік були переміщені через виверження вулкана

У неділю ООН повідомила, що близько 416 000 чоловік в східній частині Демократичної Республіки Конго (ДРК) були переміщені через виверження вулкана.

Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) повідомило в звіті, що в місто Гома продовжує відбуватися поступове повернення жителів, які виїхали після наказу про евакуацію 27 травня.

У кількох церквах в різних кварталах проходять недільні служби, в тому числі і в червоній зоні. За даними УКГД, діяльність в Гомі поступово відновлюється, і в деяких районах міста відкрито кілька магазинів.

Лейтенант Генерал Констант Ндіма Конгба, губернатор провінції Північне Ківу, в суботу відвідав внутрішньо переміщених осіб (ВПЛ) в місті Саку. Він попросив їх зберігати терпіння щодо їх повернення в Гому.

Він також запевнив їх, що влада працює в тісній співпраці з іноземними експертами і обсерваторією вулкана Гома (OVG) над відповідним рішенням, яке могло б привести до стійкого поверненню населення в Гому.

Жюльєн Палуку, міністр промисловості і колишній губернатор Північного Ківу, залишався в Гомі з 24 травня, щоб стежити за ситуацією щодо виверження і підтримувати зв’язок між центральним і провінційним урядами, а також OVG, згідно УКГВ.

Вулкан на горі Ньирагонго вивергаючи 22 травня, і потік лави рушив на схід в сторону сусідньої Руанди, в результаті чого загинуло понад 30 людей і завдано величезної шкоди і матеріальних збитків.

OVG також попередив, що ризик нового виверження реальний.

Щонайменше 250 осіб було вбито під час виверження гори Ньирагонго в 2002 році, а понад 120 000 жителів залишилися без даху над головою через те, що лава хлинула в Гому.