В Китае на 60% обвалились цены на свинину

Китайский рынок свинины снова лихорадит: если в 2019-2020 годах цены на этот продукт взлетели более чем вдвое, то с начала нынешнего года они упали на 60%, пишет издание «Цайцзин» со ссылкой на инсайдеров.

В 2019 африканская чума свиней (АЧС) выкосила 40% поголовья свинок в КНР. Из-за дефицита в феврале 2020 цены на свинину взлетели на 135% в годовом исчислении. К концу прошлого года кризис удалось преодолеть, а в июле 2021-го поголовья свиней в Китае вышло на докризисные показатели.

Чтобы не провоцировать дальнейшее перенасыщения рынка и падения цен, многие производители намеренно сокращают предложение. В августе снижение поставок от отдельных крупных свинозаводчиков составило до 15%.

Наблюдатели предсказывают, что падение цен на свинину скоро закончится, ведь середина ноября и декабрь в КНР — традиционный сезон заготовки солонины и вяленого мяса, поддержит спрос и цены. Затем состоится Новый год по лунному календарю, на который традиционно приходится пик потребления свинины в КНР.