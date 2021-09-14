У Китаї на 60% обвалилися ціни на свинину

Китайський ринок свинини знову лихоманить: якщо в 2019-2020 роках ціни на цей продукт злетіли більш ніж удвічі, то з початку нинішнього року вони впали на 60%, пише видання «Цайцзін» з посиланням на інсайдерів.

У 2019 африканська чума свиней (АЧС) викосила 40% поголів’я свинок в КНР. Через дефіцит до лютого 2020 року ціни на свинину злетіли на 135% в річному численні. До кінця минулого року кризу вдалося подолати, а в липні 2021-го поголів’я свиней в Китаї вийшло на докризові показники.

Щоб не провокувати подальше перенасичення ринку і падіння цін, багато виробників навмисно скорочують пропозицію. У серпні зниження поставок від окремих великих свінозаводчіков склало до 15%.

Спостерігачі пророкують, що падіння цін на свинину скоро закінчиться, адже середина листопада і грудень в КНР – традиційний сезон заготівлі солонини і в’яленого м’яса, що підтримає попит і ціни. Потім відбудеться Новий рік за місячним календарем, на який традиційно припадає пік споживання свинини в КНР.