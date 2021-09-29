Любители-фридайверы случайно находят самый большой клад времен Римской империи

Фридайверы в Испании сообщили власть об обнаружении нескольких золотых монет, относящихся к периоду падения Западной Римской империи. Подробности находки сообщает Live Science.

Два дайвера-любителя, плававших вдоль побережья Испании, обнаружили огромный клад древних [золотых монет. Их возраст составляет более 1500 лет, это величайшая находка, относящаяся к временам Римской империи.

Дайверы Луис Лэнс Пардо и Сезар Гимено Алькала обнаружили золотой тайник во время отдыха в Хавеи, прибрежном средиземноморском городе и туристическом центре Испании. Мужчины взяли напрокат снаряжение для подводного плавания, чтобы заняться фридайвингом и сбором мусора. Во время уборки Ланс Пардо заметил мерцание монеты на дне залива Портитксоль.

Очистив монету, Ланс Пардо увидел, что на ней «древнее изображение, похожее на греческое или римское лицо». Заинтересованы, дайверы вернулись и выкопали в общей сложности восемь монет. Удивлены находкой, мужчины сообщили о ней власти на следующий день. Вскоре группа археологов из Университета Аликанте, Археологического и этнологического музея Солер Бласко и Специальной подводной бригады Гражданской гвардии Испании в сотрудничестве с городским советом Хавеи собрались вместе, чтобы раскопать и исследовать сокровище.

С помощью археологов эксперты обнаружили, что в яме было еще 53 золотые монеты, датированные между 364 и 408 годами нашей эры, когда Западная Римская империя была в упадке. Вес каждой монеты около 4,5 г.

Сокровище настолько хорошо сохранился, что археологи легко читали надписи и идентифицировали римских императоров на монетах. Валентиниан I был изображен на трех монетах, Валентиниан II — семи, Феодосий I — на пятнадцати, Аркадий — на семнадцати, Гонорий — на десяти. Также представители Университета Аликанте сообщили, что изображение на одной монете не удалось идентифицировать. В кладе также находились три гвоздя, вероятно, сделаны из меди, и устаревшие свинцовые остатки того, что могло быть морской сундуком, в котором хранились богатства.