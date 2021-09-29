ГлавнаяИСПАНИЯЛюбители-фридайверы случайно находят самый большой клад времен Римской империи
ИСПАНИЯНаука

Любители-фридайверы случайно находят самый большой клад времен Римской империи

Глеб Парфененко
Любители-фридайверы случайно находят самый большой клад времен Римской империи

Фридайверы в Испании сообщили власть об обнаружении нескольких золотых монет, относящихся к периоду падения Западной Римской империи. Подробности находки сообщает Live Science.

Два дайвера-любителя, плававших вдоль побережья Испании, обнаружили огромный клад древних [золотых монет. Их возраст составляет более 1500 лет, это величайшая находка, относящаяся к временам Римской империи.

Любители-фридайверы случайно находят самый большой клад времен Римской империи

Дайверы Луис Лэнс Пардо и Сезар Гимено Алькала обнаружили золотой тайник во время отдыха в Хавеи, прибрежном средиземноморском городе и туристическом центре Испании. Мужчины взяли напрокат снаряжение для подводного плавания, чтобы заняться фридайвингом и сбором мусора. Во время уборки Ланс Пардо заметил мерцание монеты на дне залива Портитксоль.

Любители-фридайверы случайно находят самый большой клад времен Римской империи

Очистив монету, Ланс Пардо увидел, что на ней «древнее изображение, похожее на греческое или римское лицо». Заинтересованы, дайверы вернулись и выкопали в общей сложности восемь монет. Удивлены находкой, мужчины сообщили о ней власти на следующий день. Вскоре группа археологов из Университета Аликанте, Археологического и этнологического музея Солер Бласко и Специальной подводной бригады Гражданской гвардии Испании в сотрудничестве с городским советом Хавеи собрались вместе, чтобы раскопать и исследовать сокровище.

С помощью археологов эксперты обнаружили, что в яме было еще 53 золотые монеты, датированные между 364 и 408 годами нашей эры, когда Западная Римская империя была в упадке. Вес каждой монеты около 4,5 г.

Любители-фридайверы случайно находят самый большой клад времен Римской империи

Сокровище настолько хорошо сохранился, что археологи легко читали надписи и идентифицировали римских императоров на монетах. Валентиниан I был изображен на трех монетах, Валентиниан II — семи, Феодосий I — на пятнадцати, Аркадий — на семнадцати, Гонорий — на десяти. Также представители Университета Аликанте сообщили, что изображение на одной монете не удалось идентифицировать. В кладе также находились три гвоздя, вероятно, сделаны из меди, и устаревшие свинцовые остатки того, что могло быть морской сундуком, в котором хранились богатства.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпогодаДжо БайденвакцинапандемияКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International