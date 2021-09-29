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ІСПАНІЯНаука

Аматори-фрідайвери випадково знаходять найбільший скарб часів Римської імперії

Гліб Парфененко
Аматори-фрідайвери випадково знаходять найбільший скарб часів Римської імперії

Фрідайвери в Іспанії повідомили владу про виявлення декількох золотих монет, що відносяться до періоду падіння Західної Римської імперії. Подробиці знахідки повідомляє Live Science.

Два дайвера-любителя, що плавали уздовж узбережжя Іспанії, виявили величезний скарб древніх [золотих монет. Їх вік становить понад 1500 років, це найбільша знахідка, що відноситься до часів Римської імперії.

Аматори-фрідайвери випадково знаходять найбільший скарб часів Римської імперії

Дайвери Луїс Ленс Пардо і Сезар Гімено Алькала виявили золотий тайник під час відпочинку в Хавеі, прибережному середземноморському місті і туристичному центрі Іспанії. Чоловіки взяли напрокат спорядження для підводного плавання, щоб зайнятися фрідайвінгом і збором сміття. Під час прибирання Ланс Пардо помітив мерехтіння монети на дні затоки Портітксоль.

Аматори-фрідайвери випадково знаходять найбільший скарб часів Римської імперії

Очистивши монету, Ланс Пардо побачив, що на ній “стародавнє зображення, схоже на грецьке або римське обличчя”. Зацікавлені, дайвери повернулися і викопали в цілому вісім монет. Здивовані знахідкою, чоловіки повідомили про неї владі на наступний день. Незабаром група археологів з Університету Аліканте, Археологічного і етнологічного музею Солер Бласко і Спеціальної підводної бригади Цивільної гвардії Іспанії у співпраці з міською радою Хавеі зібралися разом, щоб розкопати і дослідити скарб.

За допомогою археологів експерти виявили, що в ямі було ще 53 золоті монети, датовані між 364 і 408 роками нашої ери, коли Західна Римська імперія була в занепаді. Вага кожної монети близько 4,5 г.

Аматори-фрідайвери випадково знаходять найбільший скарб часів Римської імперії

Скарб настільки добре зберігся, що археологи легко читали написи та ідентифікували римських імператорів на монетах. Валентиніан I був зображений на трьох монетах, Валентиніан II – на семи, Феодосій I – на п’ятнадцяти, Аркадій – на сімнадцяти, Гонорій – на десяти. Також представники Університету Аліканте повідомили, що зображення на одній монеті не вдалося ідентифікувати. У скарбі також перебували три цвяхи, ймовірно, зроблені з міді, і застарілі свинцеві залишки того, що могло бути морською скринею, в якій зберігалися багатства.

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