Аматори-фрідайвери випадково знаходять найбільший скарб часів Римської імперії

Фрідайвери в Іспанії повідомили владу про виявлення декількох золотих монет, що відносяться до періоду падіння Західної Римської імперії. Подробиці знахідки повідомляє Live Science.

Два дайвера-любителя, що плавали уздовж узбережжя Іспанії, виявили величезний скарб древніх [золотих монет. Їх вік становить понад 1500 років, це найбільша знахідка, що відноситься до часів Римської імперії.

Дайвери Луїс Ленс Пардо і Сезар Гімено Алькала виявили золотий тайник під час відпочинку в Хавеі, прибережному середземноморському місті і туристичному центрі Іспанії. Чоловіки взяли напрокат спорядження для підводного плавання, щоб зайнятися фрідайвінгом і збором сміття. Під час прибирання Ланс Пардо помітив мерехтіння монети на дні затоки Портітксоль.

Очистивши монету, Ланс Пардо побачив, що на ній “стародавнє зображення, схоже на грецьке або римське обличчя”. Зацікавлені, дайвери повернулися і викопали в цілому вісім монет. Здивовані знахідкою, чоловіки повідомили про неї владі на наступний день. Незабаром група археологів з Університету Аліканте, Археологічного і етнологічного музею Солер Бласко і Спеціальної підводної бригади Цивільної гвардії Іспанії у співпраці з міською радою Хавеі зібралися разом, щоб розкопати і дослідити скарб.

За допомогою археологів експерти виявили, що в ямі було ще 53 золоті монети, датовані між 364 і 408 роками нашої ери, коли Західна Римська імперія була в занепаді. Вага кожної монети близько 4,5 г.

Скарб настільки добре зберігся, що археологи легко читали написи та ідентифікували римських імператорів на монетах. Валентиніан I був зображений на трьох монетах, Валентиніан II – на семи, Феодосій I – на п’ятнадцяти, Аркадій – на сімнадцяти, Гонорій – на десяти. Також представники Університету Аліканте повідомили, що зображення на одній монеті не вдалося ідентифікувати. У скарбі також перебували три цвяхи, ймовірно, зроблені з міді, і застарілі свинцеві залишки того, що могло бути морською скринею, в якій зберігалися багатства.