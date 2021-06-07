Из за роста преступности в Барселоне страдает тур сектор

Наиболее значимый коммерческий квартал Барселоны, Пасео-де-Грасиа (Passeig de Gràcia), открыт для бизнеса после ослабления ограничений, связанных с пандемией и медленного, но постепенного возвращения туристов. Ассоциация Passeig de Gràcia, представляющая магазины, рестораны и отели, надеется на быстрое возобновление работы после месяцев бездействия, но на прошлой неделе опубликовала предупреждение, что на возвращение иностранных посетителей влияет рост преступности. Луис Санс, президент ассоциации, предупреждает, что «ситуация неустойчива», и компании тур сектора «обеспокоены», поскольку преступность негативно влияет на восстановление туризма.

Санс объясняет, что преступность растет с начала мая. Ассоциация призывает к усилению безопасности для предотвращения краж и грабежей в основных туристических районах города, особенно на Пасео-де-Грасиа, где в настоящее время открыты 90% отелей.

По официальным данным, заполняемость отелей в Барселоне составляет около 30% и, как ожидается, в июле вырастет до 60%, что приведет к возвращению туристов на улицы и возобновлению работы отелей и магазинов в центре города. Однако президент ассоциации опасается, что рост преступности может снизить оптимистичные планы на это лето.

Ассоциация заявляет, что рост деловой активности и прилив новых клиентов на набережной привели к возобновлению преступности «с большей интенсивностью и еще большей степени насилия». «Это люди, которые действуют небольшими группами, по два-три человека. И они делают это посреди улицы безнаказанно, крадут часы, драгоценности и кошельки у туристов, даже физически нападают на выходящих из отелей и магазинов», — добавил президент, разделяя озабоченность местных бизнесменов.

На парковках участились кражи в автомобилях, и ассоциация призывает «усилить безопасность в городе, чтобы предотвратить преступную деятельность карманников и воров-рецидивистов в районах общего пользования». Перед пандемией в центре города боролись за усиление превентивной деятельности полиции в этом районе, и это давало свои положительные результаты. Во время корона-кризиса, когда не было ни покупателей в роскошных магазинах, ни гостей в отелях, преступная деятельность была фактически заморожена. Возвращение преступности на улицы произошло быстрее, чем ожидалось.

«Мы не можем позволить подвергать туристический сектор риску, когда он, наконец, придет в себя после кризиса с коронавирусом», — сказал г-н Санс, отметив, что многие туристы, как ожидается, приедут начиная с 7 июня, когда Испания открывает свои границы для посетителей из-за пределов ЕС, которые были полностью вакцинированы, и с 1 июля, когда в Европе должен быть введен цифровой сертификат ЕС на COVID-19. На данный момент основные туристы это французы, немцы и русские.

Предприятия, зависящие от туризма, в Барселоне еще раз подчеркивают безотлагательность реформы уголовного кодекса, чтобы ужесточить наказания для рецидивистов, которые преобладают в наиболее посещаемых районах.